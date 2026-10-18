В парламенте каждого созыва рождаются и умирают многие законодательные инициативы. Речь идет о тех документах, которым изначально депутаты дают «зеленый свет» — принимают их в т. н. нулевом чтении, то есть передают в профильную комиссию Сейма, где в итоге эти инициативы и... предают забвению. Они даже не рассматриваются на уровне комиссий!

Вы, уважаемые читатели, можете спросить: а зачем же тогда парламентарии голосуют за их рассмотрение по существу? Почему не отклоняют, как сотни других законопроектов оппозиции?

Четыре причины поддержки «неудобных» инициатив

Основных причин по меньшей мере четыре:

Первая — если законопроект вносится на рассмотрение незадолго до выборов и касается, к примеру, социальных вопросов, то большинство депутатов просто «боятся» его отклонить, чтобы не разозлить избирателей и не дать возможность авторам законопроекта — политическим конкурентам — заработать очки, «проклиная» оппонентов за то, что они «выступили против народа».

Вторая — законопроект действительно, если можно так выразиться, толковый, но исходит от оппозиции, поэтому вроде и отклонять нехорошо, но и принимать оппозиционный законопроект не хочется. Поэтому лучше передать в комиссию и... «забыть» о нем.

Третья — изначально политическая конъюнктура складывается для законопроекта удачно, но затем, к примеру, его авторы «переходят» из правительственной коалиции в оппозицию и правящие уже не считают возможным этот законопроект поддерживать.

Четвертая — законопроект или декларация, к примеру, умопомрачительны, и все это понимают, но их авторы — представители националистических сил, и остальные политики не хотят прослыть «предателями национальных интересов», поэтому не отвергают сходу законопроект, а отправляют его в комиссию, где он и пылится на полке... до завершения полномочий парламента данного созыва.

Так или иначе, но давайте вспомним о тех законопроектах и декларациях, которые «застряли» в нынешнем, 14-м Сейме, чьи полномочия заканчиваются в конце октября.

Мандата лишить, дискуссии запретить!

Так, еще в 2023 году Сейм согласился передать в комиссию оппозиционный проект изменений в Конституцию. Депутаты предложили дополнить Сатверсме специальной статьей о том, что государство признает только два пола — мужской и женский, и не поддерживает распространение искусственно образованных полов.

Парламентарии «испугались» отклонить инициативу Нацобъединения о том, что депутата за «нелояльность» латвийскому государству, то есть за «неправильные» выступления с трибуны, нарушающие кодекс этики парламентария, могут лишить мандата. При этом всем было очевидно, что парламент не может лишать депутата его полномочий за те или иные высказывания с трибуны парламента. Это противоречит Конституции и принципам правового государства.

Также депутаты одобрили в нулевом чтении, но потом «забыли» и поправки Нацобъединения в Закон о предвыборной агитации, которые запрещают в предвыборный период проводить в СМИ и даже в интернете предвыборные дискуссии на ином языке, кроме государственного. Понятно, что подобные запреты входят в явное противоречие с Сатверсме и с европейским правом. К тому же дискуссия не является предвыборной агитацией — это разные вещи!

Сейм одобрил в нулевом чтении, но не стал рассматривать и провокационные поправки опять-таки Нацобъединения, позволяющие сносить памятники и памятные знаки с советской символикой, даже если возле них есть воинские захоронения.

Печально известная Декларация

Без движения в комиссии по образованию лежит и провокационная Декларация опять-таки Нацобъединения о преодолении последствий русификации. Документ был подготовлен буквально за неделю до муниципальных выборов и посему большинство депутатов не рискнуло его отклонить, а просто отправило в комиссию, где он благополучно и был отложен в долгий ящик.

Не стали депутаты принимать и поправки Нацобъединения о введении 30-процентного налога на товары, которые импортируются в Латвию «из стран групп риска». Понятно, что, в первую очередь, Нацобъединение имело в виду российские и белорусские товары. Впрочем, как мы знаем, законодатели пошли другим путем — начали вводить вообще запреты на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров, произведенных в РФ и РБ.

Парламент формально дал зеленый свет, но «похоронил» и законопроект оппозиции об освобождении от налога на недвижимость единственного жилья, которое собственник задекларировал именно как единственное жилье. Подобный законопроект вносится в каждый созыв парламента, но всякий раз правящие «забывают» рассмотреть законопроект о предоставлении населению такой привилегии!

Без движения лежат в профильной комиссии и поправки в два закона, обязывающие государство оплатить лекарства, если они не входят в список компенсируемых и вообще не компенсируются в Латвии, но признаны эффективными для лечения конкретного больного.

В последние недели депутаты одобряют многие инициативы, в том числе и оппозиции, прекрасно понимая, что... они ничем «не рискуют» — все равно этот Сейм принять их не успеет. Поэтому были с радостью переданы в комиссию Сейма и поправки «прогрессивных» в Уголовный закон об освобождении от ответственности «белых хакеров», и предложения «зеленых крестьян» о предоставлении права проживающим за рубежом гражданам ЛР голосовать по почте не только за кандидатов по Рижскому избирательному округу, как сейчас, но и по тому округу, в котором они проживали до эмиграции.

И даже президентский закон «закопали»

Удивительно, но факт — парламент начал, но затем прекратил рассматривать и президентскую законодательную инициативу. Большинство депутатов посчитали нежелательными предложения Ринкевича облегчить процедуру запуска референдума.

Отдельные правящие политики усмотрели в этой инициативе главы государства риск... активизации «антигосударственных элементов». Мол, нелояльные Латвии силы могут воспользоваться законодательными поблажками, чтобы выдвинуть опасные инициативы и «раскачать» нашу демократию.

Примечательно, что все остальные законодательные инициативы Ринкевича этим парламентом были поддержаны — полностью или частично.

Прецедент с конвенцией

В новейшую историю парламентаризма, безусловно, войдет и история с законопроектом о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Законопроект не пылился на полке, а был принят в очень короткие сроки. Однако президент потребовал его повторного рассмотрения, но предложил... отложить это повторное рассмотрение до следующего Сейма! Ничего подобного в новейшей истории Латвии еще не было.

Отметим, что если законопроекты не были приняты даже в первом чтении, то новый Сейм их даже не может перенять. Впрочем, никто не мешает депутатам нового созыва просто вновь внести их в парламент...