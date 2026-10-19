В Латвии предлагают изменить систему оплаты труда государственных и муниципальных служащих. Ежегодные премии за результаты работы хотят окончательно отменить, а круг сотрудников, имеющих право на дополнительные выплаты, существенно ограничить. При этом денежные поощрения полностью не исчезнут: в отдельных случаях работники смогут получить до половины месячной зарплаты.

Такие изменения предусмотрены информационным докладом о проблемах и возможных преобразованиях системы оплаты труда в государственном секторе, представленным правительству.

Авторы документа считают, что действующий порядок позволяет слишком широко использовать дополнительные выплаты, тогда как бюджетные средства необходимо расходовать более рационально.

Ежегодные премии предлагают отменить

Одно из главных предложений — исключить из системы оплаты труда государственных и муниципальных учреждений премии по результатам ежегодной оценки работы сотрудников.

Как отмечается в докладе, средства, ранее предназначавшиеся для этих выплат, уже перенаправлены на государственный приоритет «Безопасность».

Поэтому предлагается не просто временно отказаться от финансирования премий, а исключить соответствующий вид вознаграждения из системы оплаты труда.

Однако это не означает полного запрета на денежные поощрения.

Предлагается сохранить возможность выплаты премий за проявленную смелость, предотвращение существенной угрозы государственной безопасности или преступления.

Кроме того, учреждения смогут поощрять сотрудников денежными наградами в размере до 50% месячной зарплаты в год.

Таким образом, дополнительные выплаты сохранятся, но основания для их предоставления станут более ограниченными.

Доплаты — не более чем каждому пятому сотруднику

Ещё одно предложение касается доплат за значительный вклад в достижение стратегических целей учреждения.

В дальнейшем такую доплату в течение месяца смогут получать не более 20% работников соответствующего учреждения.

Иными словами, одновременно поощрять за особые достижения предполагается максимум каждого пятого сотрудника.

Отдельное ограничение хотят установить для руководящего состава.

Представители руководства разных уровней смогут составлять не более четверти от общего числа получателей таких доплат.

Цель изменений — не допустить ситуации, когда дополнительные выплаты становятся привычной частью доходов большинства работников или преимущественно руководителей.

В прошлом году доплаты получили более 10 тысяч человек

По данным, приведённым в докладе, действующая практика показывает, что доплаты за значительный вклад используются слишком широко.

В 2025 году такие выплаты получили более 10 300 работников государственного управления.

Это составило 31% от общей численности сотрудников.

При этом в отдельных министерствах доплаты назначались значительной части персонала.

Авторы документа считают, что подобная практика противоречит самой идее особого поощрения за выдающиеся результаты.

Если доплату получает почти каждый третий работник, она фактически перестаёт быть исключительной мерой мотивации.

Поэтому предлагается установить единые ограничения на число получателей.

Каждая десятая должность в госуправлении остаётся вакантной

Государственная канцелярия обратила внимание и на другую проблему: в государственном управлении по-прежнему остаются незаполненными примерно 10% должностей.

При этом часть вакансий существует только в штатных расписаниях, поскольку учреждения не располагают финансированием для приёма новых сотрудников.

С 1 января 2027 года предлагается полностью исключить из перечней должностей те вакансии, для заполнения которых не предусмотрены средства.

Таким образом, штатные расписания должны точнее отражать реальные финансовые и кадровые возможности государственных учреждений.

Речь идёт именно о вакантных должностях, на которые нет финансирования, а не об автоматическом сокращении всех незаполненных рабочих мест.

На оплате труда уже сэкономили 31,7 миллиона евро

В докладе подчёркивается, что работа по сокращению расходов на оплату труда в государственном секторе ведётся уже несколько лет.

При подготовке государственного бюджета на 2026 год соответствующие расходы были уменьшены на 31,7 миллиона евро.

Экономии удалось добиться, в частности, за счёт отказа от финансирования премий по результатам оценки работы и ограничения других переменных составляющих вознаграждения.

Теперь предлагается закрепить часть этих изменений на уровне системы оплаты труда.

Зарплаты растут, роль доплат сокращается

При этом, согласно докладу, в государственном управлении постепенно меняется сама структура доходов сотрудников.

Основную роль всё больше играет фиксированная месячная зарплата, тогда как значение премий и доплат снижается.

За период с 2024 по 2026 год средняя месячная зарплата в государственном управлении выросла на 7,3%.

Рост доплат за это же время был значительно более умеренным.

Авторы документа рассматривают такую тенденцию как движение к более прозрачной и предсказуемой системе вознаграждения.

Вместо многочисленных дополнительных выплат предполагается делать больший акцент на основной зарплате, сохраняя отдельные инструменты поощрения за действительно высокие результаты.

Что изменится для работников

Если предложения будут утверждены и реализованы, система оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях станет строже.

Ежегодные премии по результатам оценки работы предполагается исключить, доплаты за значительный вклад смогут получать не более 20% работников учреждения в месяц, а доля руководителей среди получателей будет ограничена 25%.

При этом сохранятся отдельные премии за особые заслуги и возможность денежных наград в размере до половины месячной зарплаты в год.

Также с начала 2027 года планируется убрать из штатных расписаний вакансии, на заполнение которых нет финансирования.

Главная цель реформы — сократить расходы на дополнительные выплаты и направлять ограниченные бюджетные средства на приоритетные государственные нужды, не отказываясь полностью от поощрения сотрудников за высокие результаты.

Пока речь идёт о предложениях, содержащихся в представленном правительству информационном докладе. Окончательные изменения будут зависеть от дальнейших решений и необходимых поправок к нормативным актам.