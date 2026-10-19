Служба государственной безопасности Латвии отказалась начинать уголовный процесс по заявлению миллиардера Юрия Шефлера, владельца алкогольного бренда Stoli. Бизнесмен утверждал, что бывший премьер-министр Андрис Шкеле якобы действует в интересах окружения Владимира Путина и пытается получить контроль над его предприятиями. Шкеле обвинения отвергает.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) не обнаружила оснований для начала уголовного процесса по заявлению владельца международного алкогольного бизнеса Юрия Шефлера против бывшего премьер-министра Андриса Шкеле. Об этом сообщает агентство ЛЕТА.

Как пояснили в СГБ, служба изучила заявление в пределах своей компетенции, но не выявила признаков преступлений, расследование которых входит в ее полномочия.

Решение об отказе в начале уголовного процесса было принято 13 октября. Заявитель получил соответствующее уведомление.

Шефлер заявил о попытке захвата бизнеса

Ранее Шефлер в интервью британской газете The Telegraph обвинил Андриса Шкеле в связях с ближайшим окружением президента России Владимира Путина. По утверждению бизнесмена, бывший латвийский премьер якобы действует по указанию Москвы и пытается установить контроль над его компанией SPI Group.

Шефлер считает происходящее частью более масштабной кампании Кремля против него. По его версии, российские власти стремятся наказать его за сопротивление попыткам национализировать его алкогольный бизнес около 20 лет назад, а также за публичную критику российского вторжения в Украину.

Бизнесмен также утверждал, что в 2005 году сотрудники Федеральной службы безопасности России пытались похитить его по дороге в Киргизию.

Эти утверждения являются заявлениями самого Шефлера.

Что произошло на встрече в Риге

В документах, направленных в латвийскую СГБ, Шефлер описал встречу с Андрисом Шкеле, которая, по его словам, состоялась 1 сентября 2026 года в Риге.

Как утверждает бизнесмен, Шкеле предложил решить финансовые проблемы SPI Group, передав ему контроль над компанией.

Шефлер заявил, что категорически отверг предложение, поскольку счел его попыткой лишить его бизнеса в интересах лиц, связанных с российским президентом.

«Я призываю латвийские службы безопасности расследовать действия бывшего премьер-министра Андриса Шкеле, в том числе его связи с лицами, близкими к Владимиру Путину, и его очевидную роль в попытках лишить меня контроля над моей компанией», — заявил Шефлер.

С документами, представленными СГБ, также ознакомилась газета The Telegraph.

Сам Андрис Шкеле в комментарии британскому изданию категорически отверг обвинения бизнесмена.

Финансовые проблемы Amber Latvijas balzams

Конфликт развивается на фоне финансовых трудностей предприятий, принадлежащих Шефлеру.

Ранее сообщалось, что после прекращения процесса правовой защиты производителя алкогольных напитков Amber Latvijas balzams Служба государственных доходов (СГД) повторно заблокировала счета предприятия.

Amber Latvijas balzams входит в международную группу Amber Beverage Group, которая занимается производством и распространением алкогольных напитков. Головной офис группы находится в Люксембурге, а производственные и дистрибьюторские предприятия работают в странах Балтии и других государствах.

Владельцем Amber Beverage Group является Юрий Шефлер.

В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, бизнесмен переименовал свой водочный бренд Stolichnaya в Stoli, объяснив решение протестом против действий России.

Несмотря на заявления Шефлера о возможном вмешательстве связанных с Кремлем лиц в его бизнес, латвийская СГБ не обнаружила в представленных материалах признаков преступлений, относящихся к компетенции службы.