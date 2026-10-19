Участие в голосовании по собственному назначению, решения в интересах делового партнёра и совмещение несовместимых должностей. В этом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало за нарушения закона о конфликте интересов четырёх депутатов самоуправлений и одного председателя краевой думы. Размер штрафов составил от 80 до 500 евро.
Как свидетельствует информация KNAB, все пять должностных лиц были привлечены к административной ответственности за нарушения закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц».
Нарушения были разными: от участия в принятии решений, затрагивающих личные или связанные с должностным лицом интересы, до незаконного совмещения должностей и получения доходов.
Резекненский край: решения в интересах делового партнёра
Самый крупный штраф — 500 евро — назначен депутату Резекненской краевой думы Гунарсу Смеилису (Союз зелёных и крестьян, ZZS).
KNAB установило, что депутат участвовал в принятии решений думы по вопросам, затрагивающим имущественные интересы его делового партнёра.
Таким образом, Смеилис принимал участие в рассмотрении вопросов, при решении которых существовал конфликт интересов.
Рига: депутат проголосовал за собственное назначение
Депутат Рижской думы Денис Клюкин («Латвия на первом месте», LPV) оштрафован на 80 евро.
Причиной стало его участие в голосовании по вопросу о назначении самого себя на должность в одном из учреждений Рижского самоуправления.
По оценке KNAB, таким образом депутат использовал свои должностные полномочия в ситуации конфликта интересов.
Ливанский край: запрещённое совмещение должностей
Депутат Ливанской краевой думы Андрей Бондарев («Согласие») получил штраф в размере 140 евро.
Как установило KNAB, он совмещал должность государственного должностного лица с работой на другой должности в Центральной администрации Ливанского края.
Такое совмещение противоречило ограничениям, установленным Законом о самоуправлениях для депутатов местных дум.
Кроме того, депутат получал доходы от деятельности на запрещённой для совмещения должности.
Балвский край: муниципальные деньги коммерческому предприятию
Депутат Балвской краевой думы Талис Корлашс («Для развития Латвии», LA) оштрафован на 300 евро.
Нарушение связано с получением муниципального финансирования коммерческим предприятием, одним из участников и истинных выгодоприобретателей которого является сам депутат.
При этом средства самоуправления были предоставлены не по результатам открытого конкурса.
Именно эти обстоятельства стали основанием для привлечения должностного лица к ответственности.
Гулбенский край: оштрафован председатель думы
Председатель Гулбенской краевой думы Нормунд Мазурс («Для развития Латвии», LA) получил штраф в размере 210 евро.
KNAB установило, что руководитель самоуправления совмещал свою должность с запрещёнными должностями в коммерческих обществах.
Кроме того, он получал доходы от такой деятельности.
Сколько составили штрафы
|Должностное лицо
|Самоуправление
|Штраф
|Гунарс Смеилис (ZZS)
|Резекненский край
|500 €
|Денис Клюкин (LPV)
|Рига
|80 €
|Андрей Бондарев («Согласие»)
|Ливанский край
|140 €
|Талис Корлашс (LA)
|Балвский край
|300 €
|Нормунд Мазурс (LA)
|Гулбенский край
|210 €
|Всего
|1230 €
Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных пяти должностным лицам, составила 1230 евро.
Закон о предотвращении конфликта интересов призван обеспечить, чтобы государственные и муниципальные должностные лица не использовали служебные полномочия в собственных интересах или в интересах связанных с ними лиц.
Он также устанавливает ограничения на совмещение должностей, получение доходов и участие в принятии определённых решений.
Как показывают приведённые KNAB случаи, нарушение может заключаться не только в получении материальной выгоды, но и в самом участии должностного лица в принятии решения при наличии конфликта интересов.
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