Участие в голосовании по собственному назначению, решения в интересах делового партнёра и совмещение несовместимых должностей. В этом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало за нарушения закона о конфликте интересов четырёх депутатов самоуправлений и одного председателя краевой думы. Размер штрафов составил от 80 до 500 евро.

Как свидетельствует информация KNAB, все пять должностных лиц были привлечены к административной ответственности за нарушения закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц».

Нарушения были разными: от участия в принятии решений, затрагивающих личные или связанные с должностным лицом интересы, до незаконного совмещения должностей и получения доходов.

Резекненский край: решения в интересах делового партнёра

Самый крупный штраф — 500 евро — назначен депутату Резекненской краевой думы Гунарсу Смеилису (Союз зелёных и крестьян, ZZS).

KNAB установило, что депутат участвовал в принятии решений думы по вопросам, затрагивающим имущественные интересы его делового партнёра.

Таким образом, Смеилис принимал участие в рассмотрении вопросов, при решении которых существовал конфликт интересов.

Рига: депутат проголосовал за собственное назначение

Депутат Рижской думы Денис Клюкин («Латвия на первом месте», LPV) оштрафован на 80 евро.

Причиной стало его участие в голосовании по вопросу о назначении самого себя на должность в одном из учреждений Рижского самоуправления.

По оценке KNAB, таким образом депутат использовал свои должностные полномочия в ситуации конфликта интересов.

Ливанский край: запрещённое совмещение должностей

Депутат Ливанской краевой думы Андрей Бондарев («Согласие») получил штраф в размере 140 евро.

Как установило KNAB, он совмещал должность государственного должностного лица с работой на другой должности в Центральной администрации Ливанского края.

Такое совмещение противоречило ограничениям, установленным Законом о самоуправлениях для депутатов местных дум.

Кроме того, депутат получал доходы от деятельности на запрещённой для совмещения должности.

Балвский край: муниципальные деньги коммерческому предприятию

Депутат Балвской краевой думы Талис Корлашс («Для развития Латвии», LA) оштрафован на 300 евро.

Нарушение связано с получением муниципального финансирования коммерческим предприятием, одним из участников и истинных выгодоприобретателей которого является сам депутат.

При этом средства самоуправления были предоставлены не по результатам открытого конкурса.

Именно эти обстоятельства стали основанием для привлечения должностного лица к ответственности.

Гулбенский край: оштрафован председатель думы

Председатель Гулбенской краевой думы Нормунд Мазурс («Для развития Латвии», LA) получил штраф в размере 210 евро.

KNAB установило, что руководитель самоуправления совмещал свою должность с запрещёнными должностями в коммерческих обществах.

Кроме того, он получал доходы от такой деятельности.

Сколько составили штрафы

Должностное лицо Самоуправление Штраф Гунарс Смеилис (ZZS) Резекненский край 500 € Денис Клюкин (LPV) Рига 80 € Андрей Бондарев («Согласие») Ливанский край 140 € Талис Корлашс (LA) Балвский край 300 € Нормунд Мазурс (LA) Гулбенский край 210 € Всего

1230 €

Таким образом, общая сумма штрафов, назначенных пяти должностным лицам, составила 1230 евро.

Закон о предотвращении конфликта интересов призван обеспечить, чтобы государственные и муниципальные должностные лица не использовали служебные полномочия в собственных интересах или в интересах связанных с ними лиц.

Он также устанавливает ограничения на совмещение должностей, получение доходов и участие в принятии определённых решений.

Как показывают приведённые KNAB случаи, нарушение может заключаться не только в получении материальной выгоды, но и в самом участии должностного лица в принятии решения при наличии конфликта интересов.