Решение Сейма предоставить латвийское гражданство гражданке Индии за особые заслуги перед страной вызвало вопросы о достоверности сведений, на основании которых оно было принято.

Национальное объединение (NA) намерено обратиться в правоохранительные органы и добиться большей прозрачности процедуры предоставления гражданства.

Как сообщает агентство LETA, Национальное объединение предлагает пересмотреть действующий порядок предоставления латвийского гражданства за особые заслуги. Партия также требует обнародовать информацию, обсуждавшуюся на закрытом заседании парламентской Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества.

Поводом стало решение Сейма от 15 октября, когда депутаты в срочном порядке и при широком согласии признали гражданкой Латвии уроженку Индии Дивью Канану Вишванату.

Инициатором предоставления гражданства выступила Латвийская академия наук (LZA), представившая кандидатуру Вишванаты как специалиста в области компьютерных наук, искусственного интеллекта и фармацевтических исследований.

Однако вскоре после голосования в социальных сетях появились публикации, авторы которых поставили под сомнение сведения о её образовании и научных работах.

Национальное объединение требует ответов

В NA считают, что общество имеет право знать, каким образом проверяются кандидаты на получение гражданства за особые заслуги и на основании каких документов принимаются соответствующие решения.

Представитель партии Лайма Мелкина заявила, что необходимо обеспечить большую открытость работы парламентской комиссии, чтобы повысить доверие общества к процедуре предоставления гражданства.

Национальное объединение намерено обратиться в правоохранительные органы по поводу обстоятельств предоставления гражданства Вишванате.

Кроме того, партия предлагает пересмотреть существующий порядок, чтобы исключить возможность принятия подобных решений на основании недостаточно проверенной информации.

Документы изучали полгода, но сомнений не возникло

Председатель парламентской Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис (СЗК) сообщил LETA, что комиссия намерена повторно рассмотреть обстоятельства предоставления гражданства.

По его словам, депутаты располагали документами кандидатки как минимум шесть месяцев. В комиссии работают 17 представителей различных политических партий, и за это время никто не представил информации, которая могла бы вызвать сомнения в достоверности предоставленных сведений.

Кутрис пояснил, что документы об образовании были заверены апостилем, поэтому у комиссии не возникло сомнений в их подлинности.

При этом он признал, что комиссия не проводит самостоятельных расследований и углублённых проверок за рубежом. Депутаты оценивают предоставленные документы, профессиональные достижения кандидата и сведения от организаций, с которыми он сотрудничал.

Теперь в комиссию поступило обращение одного из депутатов с просьбой проверить отдельные факты, связанные с Вишванатой.

Кутрис пообещал, что комиссия изучит изложенные в обращении обстоятельства. Вопрос может быть рассмотрен уже на этой или следующей неделе.

«Если Сейм ввели в заблуждение, должны последовать действия»

Депутат Давис Мелналкснис («Объединённый список»), участвовавший в рассмотрении кандидатуры, признал, что при голосовании полагался на предоставленные документы и рекомендации Латвийской академии наук.

По его словам, у него не было оснований предполагать, что в материалах могут содержаться недостоверные или вводящие в заблуждение сведения.

Однако депутат подчеркнул, что это не освобождает парламентариев от ответственности за принятые решения.

Мелналкснис считает необходимым вернуться к рассмотрению вопроса и выяснить, была ли информация, представленная депутатам, полной и достоверной.

Если подтвердится, что парламентскую комиссию или Сейм ввели в заблуждение, должны последовать соответствующие действия, заявил политик.

Кто получил гражданство Латвии?

Согласно документам, представленным Сейму, Дивья Канана Вишваната имеет докторскую степень в области компьютерных наук, а её профессиональная деятельность связана с информационными технологиями, анализом данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями.

С 2019 года её жизнь и профессиональная деятельность связаны с Латвийской академией наук, а с 2024 года она занимает должность руководителя лаборатории искусственного интеллекта в компании Dr. Vishys.

В обосновании законопроекта утверждалось, что работа Вишванаты способствует внедрению искусственного интеллекта в фармацевтике, практическому применению научных разработок и созданию инновационной продукции.

Руководство Латвийской академии наук поддержало предоставление ей гражданства, отметив предполагаемый вклад в развитие науки, предпринимательства, инноваций и привлечение иностранных инвестиций.

Компания без оборота и с убытками более 200 тысяч евро

Дополнительные вопросы вызывает деятельность компании Dr. Vishys, в которой работает новая гражданка Латвии.

По данным Firmas.lv, предприятие принадлежит Канану Вишванату, который сам получил латвийское гражданство за особые заслуги осенью 2023 года. Тогда его также представляли как предпринимателя и учёного в области фармацевтики.

При этом, согласно опубликованной информации, в последние два года компания работала без оборота, накопив убытки более 200 тысяч евро.

Эти обстоятельства привлекли дополнительное внимание к обоснованности предоставления гражданства за заслуги перед Латвией.

Что будет дальше?

Поскольку закон о признании Вишванаты гражданкой Латвии был принят Сеймом в срочном порядке с широким парламентским согласием, президент не может отказаться от его провозглашения.

Теперь депутатам предстоит выяснить, насколько достоверными были сведения о научных достижениях кандидатки и достаточно ли тщательно проверялись документы.

Национальное объединение намерено добиваться не только проверки конкретного случая, но и изменения всей процедуры предоставления гражданства за особые заслуги.

Таким образом, история, начавшаяся с решения о предоставлении гражданства одному человеку, может привести к пересмотру правил, по которым Латвия признаёт своими гражданами иностранцев за особый вклад в развитие страны.