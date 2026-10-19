Те депутаты 14-го Сейма, которые не избраны в 15-ый Сейм, уже могут понемного собирать вещи и готовиться к освобождению своих рабочих помещений для заезда уже новых парламентариев. Новоиспеченные слуги народа приступят к исполнению своих обязанностей уже 3-го ноября - после утверждения полномочий нового парламента и дачи торжественного обещания. Ну а пока депутатам уходящего парламента осталось провести еще два пленарных заседания.

На предпоследнем - в этот четверг, - депутаты, в частности, планируют принять в окончательном чтении поправки в Закон об электронных СМИ. Поправки, в частности, запретят размещать в эфире частных радиостанций рекламу на ином языке, кроме латышского. На практике это будет означать, что с 1-го января 2027-го года радиостанции, имеющие лицензию на вещание на русском языке, не смогут передавать рекламу на русском языке.

Это относится и, к примеру, к телеканалу ТВ3 плюс, который тоже, вещая на русском, не сможет показывать рекламные ролики на этом языке.

Вещание же на русском языке, согласно подготовленным поправкам, должно быть полностью прекращено с 2034-го года, то есть когда закончится срок действия соответствующих лицензий.