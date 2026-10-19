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И напоследок тоже язык... Что обсудят депутаты перед завершением своих полномочий? 0 147

Политика
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма

Пленарное заседание Сейма

ФОТО: LETA

Депутаты хотят покончить с рекламой на русском языке в эфире.

Те депутаты 14-го Сейма, которые не избраны в 15-ый Сейм, уже могут понемного собирать вещи и готовиться к освобождению своих рабочих помещений для заезда уже новых парламентариев. Новоиспеченные слуги народа приступят к исполнению своих обязанностей уже 3-го ноября - после утверждения полномочий нового парламента и дачи торжественного обещания. Ну а пока депутатам уходящего парламента осталось провести еще два пленарных заседания.

На предпоследнем - в этот четверг, - депутаты, в частности, планируют принять в окончательном чтении поправки в Закон об электронных СМИ. Поправки, в частности, запретят размещать в эфире частных радиостанций рекламу на ином языке, кроме латышского. На практике это будет означать, что с 1-го января 2027-го года радиостанции, имеющие лицензию на вещание на русском языке, не смогут передавать рекламу на русском языке.

Это относится и, к примеру, к телеканалу ТВ3 плюс, который тоже, вещая на русском, не сможет показывать рекламные ролики на этом языке.

Вещание же на русском языке, согласно подготовленным поправкам, должно быть полностью прекращено с 2034-го года, то есть когда закончится срок действия соответствующих лицензий.

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#СМИ #Латвия #телевидение #язык #реклама #депутаты #парламент #политика
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Эдуард Эльдаров
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