Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поделился в социальных сетях глубоко личной историей. Из жизни ушёл человек, которого он называл своим американским отцом. Политик признался, что собирался навестить его этим летом, но из-за постоянной работы откладывал поездку. Теперь он с горечью осознаёт, что упустил последнюю возможность увидеть близкого человека.

Каждому знакомо чувство, когда внутренний голос настойчиво подсказывает: нужно поехать, позвонить, встретиться, попрощаться или просто провести время с дорогим человеком. Но повседневные заботы заставляют откладывать важное на потом. Иногда жизнь не оставляет второго шанса.

Именно об этом написал Андрис Кулбергс, опубликовав фотографии из своего прошлого и трогательное прощание с Лоуэллом Хёзингом (Lowell Hoesing), которого он называл своим американским папой.

«Я так хотел приехать, но была работа, работа, работа…»

«Пишу эти строки с очень тяжёлым сердцем и с огромным сожалением.

Прости, что я не сдержал обещание навестить тебя этим летом. Я так сильно хотел приехать, но, как всегда, была работа, работа и ещё раз работа.

У меня было внутреннее чувство, интуиция подсказывала, что я должен поехать и увидеть тебя. Мне следовало прислушаться к этому чувству. Теперь уже слишком поздно.

Это болезненный урок, который мне, похоже, приходится усваивать снова и снова: никогда не откладывай важные вещи на завтра. Делай их сегодня», — написал политик.

Год, который изменил всю жизнь

За этими словами стоит история, начавшаяся много лет назад, когда Кулбергс подростком оказался в Соединённых Штатах и целый год прожил в американской семье.

Лоуэлл Хёзинг стал для него не просто человеком, принявшим иностранного подростка в своём доме, а настоящим наставником и вторым отцом.

Именно там будущий латвийский политик познакомился с жизнью американской фермы, научился работать с землёй, заготавливать сено, ухаживать за скотом и даже разводить страусов.

Но главным уроком, как признаётся Кулбергс, стали не сельскохозяйственные навыки.

«Ты научил меня жить и работать на ферме, заготавливать сено, ухаживать за скотом, разводить страусов и, самое главное, быть хорошим семьянином.

Ты был примером американской трудовой этики — трудолюбивым человеком, преданным отцом и замечательным дедушкой», — вспоминает он.

По словам Кулбергса, этот год оказал огромное влияние на формирование его характера и жизненных ценностей.

«Мы больше не поспорим, что лучше — Америка или Европа»

Особенно тяжело политику осознавать, что больше не будет привычных разговоров, шуток и дружеских споров.

«Мне очень больно, что я упустил возможность попрощаться с тобой и увидеть тебя в последний раз.

Как же я жалею, что не послушал свою интуицию! Мне хотелось ещё хотя бы раз пошутить с тобой, услышать наш общий смех и снова поспорить о том, что лучше — США или Европа».

Эти воспоминания показывают, насколько близкими оставались отношения двух людей спустя десятилетия после того, как закончился год, проведённый вместе в Америке.

«Ты помог мне стать тем, кто я есть сегодня»

В своём прощальном послании Кулбергс благодарит американского отца за всё, чему тот его научил.

«Я искренне благодарен тебе за то влияние, которое ты оказал на мою жизнь, за всё, чему ты меня научил, и за всё, что показал мне, когда воспитывал меня подростком в Соединённых Штатах.

Тот единственный год, который я прожил в твоей американской семье, изменил меня как человека. Он сформировал меня. Он помог мне стать тем мужчиной, которым я являюсь сегодня.

Я навсегда сохраню эти воспоминания и уроки.

Я буду скучать по тебе, Лоуэлл.

Я люблю тебя».

Под публикацией стоит подпись:

«Андрис Кулбергс. Твой латвийский сын».

Эта личная история стала напоминанием о простой, но нередко забываемой истине: работа, обязанности и повседневные дела всегда будут требовать нашего внимания. А возможность увидеть дорогого человека иногда оказывается последней — даже если мы об этом ещё не знаем.