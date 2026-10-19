Вопреки ожиданиям, Кулбергс и на этой неделе не будет проводить консультаций по дележу пирога власти. Первые встречи по формированию нового правительства состоятся только 28-го октября, когда нынешний и будущий премьер встретится сперва с Национальным объединением, а потом с «Новым Единством».

Три «модели для сборки»

Примечательно, что представители Объединенного списка во главе с Кулбергсом намерены провести консультации со всеми партиями, избранными в новый парламент.

По слухам, пока Андрис Кулбергс будет пытаться сформировать коалицию с прежними партнерами — то бишь с Нацобъединением и «Новым Единством», что в сумме дает в парламенте стабильное большинство в 58 мандатов.

При этом Кулбергс не исключает и возможность других моделей правительства: например, только Объединенный список и Нацобъединение (вместе — 51 мандат) или правительство меньшинства, состоящее только из Объединенного списка. В последнем случае Кулбергсу придется договариваться о партнерстве с одной из оппозиционных сил — скорее всего, с «Латвия на первом месте».

"Формирование правительства мы начнем с соглашения о том, как будем работать, какие перемены осуществим и как ответим за проделанную работу", - подчеркивает премьер-министр Андрис Кулбергс.

«В ходе переговоров предполагается обсудить порядок принятия совместных решений и разрешения разногласий, регулярное обнародование результатов работы правительства и диалог с обществом и социальными партнерами. Соглашение о принципах сотрудничества и достижимых целях создаст основу для дальнейших переговоров о составе правительства и распределении сфер ответственности», – говорится во вчерашнем заявлении премьера для СМИ.

Осталось три недели

Отметим, что Кулбергс грозился уже к началу переговоров подготовить проект декларации с перечислением «непопулярных» решений, которые предстоит принять новому правительству.

Кулбергс хочет существенно сократить расходы госбюджета и прежде всего — на закупки, объединить несколько министерств, отменить доплаты и денежные призы в госуправлении, создать фонд инвестиций, дабы развивать экономику…

По слухам, Кулбергс хочет договориться с потенциальными партнерами по коалиции о том, чтобы они не поднимали те или иные чувствительные вопросы, которые раскалывают общество. И это не только пресловутая Стамбульская конвенция, отказ от денонсации которой будет наверняка зафиксирован в правительственной декларации.

Наверняка Объединенный список окончательно забудет свою идею еще прошлых выборов провести реформу избирательной системы. Скорее всего, умрет и замороженная уходящим парламентом инициатива Ринкевича об облегчении процедуры запуска референдумов.

Скорей всего, Кулбергс и Ко сделают все, чтобы в парламенте даже не было дискуссий о праве жителей изъять накопления во втором пенсионном уровне.

Отметим, что лишь 3-го ноября, после начала полномочий нового Сейма, Эдгар Ринкевич может официально поручить Кулбергсу создание правительства, которое сам Кулбергс и его однопартийцы надеются сформировать и утвердить в парламенте до 18-го ноября. А значит на весь этот процесс у Кулбергса и Ко остается около трех недель.