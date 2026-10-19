Российские дезинформационные кампании направлены не столько на формирование симпатий к Москве, сколько на разрушение доверия к европейским институтам и усиление разногласий внутри общества. Об этом в интервью ЛЕТА заявила директор аналитического центра Carnegie Europe Роза Бальфур. По ее оценке, несмотря на рост влияния радикальных политических сил, России пока не удалось существенно ослабить европейскую поддержку Украины. Гораздо более серьезной угрозой эксперт считает усталость от войны и споры о государственных расходах.

Дезинформация остается одним из самых дешевых и доступных инструментов, с помощью которых Россия пытается дестабилизировать европейские страны. При этом главная цель подобных кампаний зачастую заключается вовсе не в том, чтобы убедить европейцев поддерживать российскую политику.

Об этом в интервью агентству ЛЕТА рассказала директор аналитического центра Carnegie Europe Роза Бальфур.

По ее словам, российские информационные операции нередко направлены на дискредитацию европейских институтов, политических систем и всего, что связано с Европой.

«С точки зрения Кремля, это дешево и легко осуществить. Для Москвы это дешевый и простой способ дестабилизировать общество. Поэтому я думаю, что такого рода дезинформационная война продолжится», — заявила Бальфур.

Цель — не поддержка России, а недоверие к Европе

Эксперт подчеркнула, что распространенное представление о российской пропаганде как о попытке привлечь сторонников Москвы не всегда отражает реальные задачи таких операций.

«Самое существенное заключается в том, что цель россиян не всегда состоит в том, чтобы убедить людей встать на сторону России. На самом деле это вообще не является целью многих дезинформационных кампаний», — пояснила она.

По словам Бальфур, зачастую достаточно посеять сомнения в надежности европейских институтов и усилить существующие противоречия.

Она сравнила такой подход с информационными методами Советского Союза, когда одновременно распространялось множество разных сообщений в расчете на то, что хотя бы некоторые из них окажутся эффективными.

Поскольку подобные операции относительно дешевы, Москва может постоянно испытывать новые способы воздействия на общественное мнение, считает эксперт.

Противодействие дезинформации, по ее мнению, требует совместной работы СМИ, образовательных учреждений, политиков и европейских институтов. Важную роль также играют контрразведка и кибербезопасность.

Поддержку Украины ослабить не удалось

Говоря о влиянии европейских крайне правых партий, выступающих против помощи Украине, Бальфур призвала не преувеличивать их возможности. Она отметила, что далеко не все крайне правые политические силы придерживаются пророссийских позиций.

Кроме того, несмотря на рост популярности таких партий, европейские государства за годы полномасштабной войны стали значительно лучше осознавать угрозу, исходящую от России.

«Думаю, что до сих пор, за более чем четыре года войны, мы фактически наблюдали довольно удивительное изменение позиции европейских стран в отношении России», — сказала Бальфур.

По ее оценке, крайне правым силам пока не удалось добиться принципиального ослабления европейской поддержки Украины.

Однако это не означает, что их влияние на политику Евросоюза незначительно.

Главная угроза — усталость от войны и споры о деньгах

Гораздо более серьезной проблемой для европейских правительств Бальфур считает усталость общества от затянувшейся войны. Причем речь идет не обязательно о росте пророссийских настроений.

По словам эксперта, все большее значение приобретают бюджетные вопросы: могут ли европейские страны увеличивать расходы на оборону и поддержку Украины, не сокращая финансирование здравоохранения, образования и социальной сферы?

Именно здесь, считает Бальфур, возникает опасность распространения представления о том, что помощь Украине неизбежно осуществляется за счет благополучия европейских граждан.

«Настоящий вызов для ведущих политических партий и правительств, которые обязались поддерживать Украину, заключается в том, чтобы не допустить распространения этого коварного нарратива о том, что, если мы поддерживаем Украину, это происходит за счет других сфер», — подчеркнула она.

По мнению эксперта, подобные дискуссии создают дополнительные политические возможности для крайне правых партий.

Поэтому традиционным политическим силам необходимо предлагать обществу иной подход к обсуждению расходов на безопасность, оборону и социальные нужды.

Крайне правые уже изменили миграционную политику Европы

При этом Бальфур признала, что в некоторых областях рост влияния крайне правых партий уже привел к существенным изменениям европейской политики.

Наиболее заметным примером она назвала миграцию.

По ее оценке, под давлением правых сил Евросоюз все активнее передавал управление миграционными потоками третьим странам. Это сделало ЕС более уязвимым перед требованиями государств, от сотрудничества с которыми зависит миграционный контроль.

Однако ответственность за такие изменения, по мнению Бальфур, лежит не только на крайне правых.

«Основные политические партии предпочли определенным образом отреагировать на вызов крайне правых. Они могли выбрать другую реакцию», — отметила эксперт.

Еще одним примером она назвала сокращение бюджетов международной помощи развитию. По словам Бальфур, правые партии, участвующие в правительствах или поддерживающие правящие коалиции, добивались уменьшения таких расходов либо перенаправления средств на миграционную политику.

Таким образом, крайне правые силы уже смогли повлиять на государственные решения, в том числе через изменение позиций традиционных партий.

Как Трамп влияет на европейскую политику

Отдельно директор Carnegie Europe остановилась на отношениях европейских стран с США. По ее мнению, некоторые проамерикански настроенные крайне правые партии сблизились с традиционными политическими силами, выступающими за сохранение прочных трансатлантических связей. Это повлияло на реакцию Европы на действия администрации Дональда Трампа, в том числе на американские торговые угрозы.

Бальфур считает, что особенно в первый год работы нынешней администрации США европейские политики пытались избежать открытого конфликта с американским президентом.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что проамериканская позиция крайне правых партий не обязательно означает поддержку самого Трампа. По ее словам, американский президент не пользуется широкой популярностью в Европе, а его политика в отношении европейских стран создает сложности даже для политических сил, традиционно ориентированных на США.

В качестве исключения Бальфур привела Венгрию, где Трамп, по ее оценке, пользовался поддержкой избирателей партии «Фидес».

В целом, считает директор Carnegie Europe, европейским правительствам предстоит одновременно противостоять внешним информационным операциям и решать внутренние проблемы, которые делают общество восприимчивым к дезинформации и политической поляризации.