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Систему компенсаций депутатам планируется заменить более простым решением. Отменить? 0 107

Политика
Дата публикации: 19.10.2026
LETA
Изображение к статье: Кулбергс
ФОТО: LETA

Партнеры по коалиции договорились изменить систему компенсации расходов депутатов Сейма, отказавшись от действующего порядка подачи и администрирования чеков, сообщил после заседания коалиционного совета премьер-министр Андрис Кулбергс.

По его словам, нынешняя система излишне бюрократична, создает административную нагрузку и в отдельных случаях использовалась недобросовестно. Поэтому соответствующую норму планируется исключить из регламента Сейма, а порядок компенсаций урегулировать законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Цель - создать простой механизм возмещения расходов депутатов, особенно тех, кто проживает далеко от Риги.

Как сообщалось, поправки к регламенту Сейма, поддержанные депутатами в первом чтении, предусматривают исключение нормы о компенсации расходов парламентариев, поскольку эту сферу планируется регулировать отдельным законом.

Поправки рассматриваются в срочном порядке.

Вопрос о компенсациях депутатам в последние месяцы стал актуальным в том числе после появившейся в публичном пространстве информации о выплаченной депутату Лейле Расиме ("Прогрессивные") компенсации за аренду жилого помещения. Обоснованность этой выплаты начало проверять Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Бюро ранее также указывало, что в нынешнем регулировании компенсаций существуют недостатки, которые могут создавать возможности для недобросовестного использования системы.

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#коррупция #депутаты #парламент #бюрократия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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