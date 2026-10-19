Партнеры по коалиции договорились изменить систему компенсации расходов депутатов Сейма, отказавшись от действующего порядка подачи и администрирования чеков, сообщил после заседания коалиционного совета премьер-министр Андрис Кулбергс.

По его словам, нынешняя система излишне бюрократична, создает административную нагрузку и в отдельных случаях использовалась недобросовестно. Поэтому соответствующую норму планируется исключить из регламента Сейма, а порядок компенсаций урегулировать законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Цель - создать простой механизм возмещения расходов депутатов, особенно тех, кто проживает далеко от Риги.

Как сообщалось, поправки к регламенту Сейма, поддержанные депутатами в первом чтении, предусматривают исключение нормы о компенсации расходов парламентариев, поскольку эту сферу планируется регулировать отдельным законом.

Поправки рассматриваются в срочном порядке.

Вопрос о компенсациях депутатам в последние месяцы стал актуальным в том числе после появившейся в публичном пространстве информации о выплаченной депутату Лейле Расиме ("Прогрессивные") компенсации за аренду жилого помещения. Обоснованность этой выплаты начало проверять Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Бюро ранее также указывало, что в нынешнем регулировании компенсаций существуют недостатки, которые могут создавать возможности для недобросовестного использования системы.