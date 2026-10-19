Президент США Дональд Трамп воспринимает отношения с Россией прежде всего как возможность заключать выгодные сделки, не уделяя достаточного внимания моральной стороне войны против Украины. Такое мнение высказал директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс. Однако, несмотря на критику американского президента, эксперт убежден: у Европы пока нет альтернативы сотрудничеству с США.

Соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива уже принесло Владимиру Путину политическую выгоду, поскольку президент США Дональд Трамп фактически признал его приемлемым деловым партнером, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

Такую оценку в подкасте агентства ЛЕТА «Что это вообще было?!» высказал директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Вместе с экономистом банка SEB Дайнисом Гашпуйтисом и исполнительным директором Латвийской ассоциации торговцев топливом Иевой Лигере он обсудил последствия договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

«Трамп нормализовал Путина. Это уже произошло»

9 октября Трамп объявил о соглашении, предусматривающем поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Одновременно администрация США временно ослабила санкции в отношении российского топлива.

Американский президент объяснил это решение необходимостью снизить цены, в частности для фермеров и грузоперевозчиков.

Однако Анджанс считает, что политические последствия договоренности могут оказаться важнее экономических.

«Трамп нормализовал Путина. Это уже произошло», — заявил политолог.

По его мнению, американский президент рассматривает отношения с другими государствами прежде всего через призму сделок.

«Его компас не совсем моральный. У него есть сделки — покупать, продавать, и нет большой разницы, у кого», — охарактеризовал подход Трампа Анджанс.

Эксперт считает, что такой взгляд не позволяет в полной мере учитывать принципиальное различие между Россией, начавшей вторжение, и Украиной, которая защищается от агрессии.

По оценке Анджанса, Трамп воспринимает войну главным образом как конфликт двух стран и их руководителей, которым необходимо договориться о взаимоприемлемых условиях.

«Справедливый мир при Трампе невозможен»

Политолог не отрицает, что американский президент предпринимал усилия для прекращения войны.

«Нельзя сказать, что он не пытался добиться мира, но на своих условиях», — отметил Анджанс.

Однако перспективы достижения справедливого для Украины соглашения при нынешнем подходе Вашингтона эксперт оценивает пессимистично.

«Справедливый мир при Трампе невозможен», — заявил он.

При этом Анджанс сравнивает Россию с зомби: ее экономика деградирует, но страна продолжает вести войну.

По мнению эксперта, Европе необходимо учитывать эту реальность и готовиться к длительному противостоянию, одновременно продолжая поддержку Украины.

Выгодна ли топливная сделка самим США?

Экономист SEB Дайнис Гашпуйтис поставил под сомнение экономическую выгоду соглашения о поставках российского дизельного топлива для американской стороны.

По его словам, пока невозможно точно оценить и финансовую выгоду России, поскольку стоимость топлива и другие условия договоренностей неизвестны.

«В конечном итоге может оказаться, что Россия еще и доплачивает», — предположил экономист.

Он допускает, что для Москвы возможность возобновить экономическое сотрудничество с Вашингтоном может иметь большее значение, чем непосредственная прибыль от продажи топлива.

Гашпуйтис также предположил, что Трамп рассчитывает с помощью выгодных экономических предложений уменьшить заинтересованность России в продолжении войны.

Однако Анджанс сомневается, что подобный подход позволит добиться справедливого мирного урегулирования.

Почему Европе все равно нужны США

Несмотря на критическое отношение к политике Трампа, Анджанс убежден, что европейские страны не могут позволить себе отказаться от сотрудничества с Вашингтоном.

Украина по-прежнему нуждается в американском вооружении и разведывательной информации, а Европа пока не располагает партнером, способным полностью заменить США.

«На данный момент нет лучшего партнера. Покажите мне кого-нибудь другого вместо США. Какие они есть, с такими и надо работать», — заявил политолог.

По его мнению, европейским государствам следует одновременно двигаться в двух направлениях: сохранять сотрудничество с Соединенными Штатами и укреплять собственные оборонные возможности.

В частности, необходимо развивать европейскую оборонную промышленность и готовиться к сценарию, при котором поддержку Украины придется обеспечивать без участия США.

Таким образом, считает Анджанс, даже при серьезных разногласиях с американской администрацией Европа должна сохранять прагматичные отношения с Вашингтоном, постепенно снижая зависимость от него в вопросах безопасности.