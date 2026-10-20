Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«А вам нужно было местного русского терроризировать» - комментатор ответил вице-мэру 0 178

Политика
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение) решил в социальной сети X тоже отреагировать на беспорядки, прокатившиеся по всей Франции.

"Макрон: не стигматизируйте мигрантов, не обвиняйте их в произошедшем …

Франция - пример, когда говорить правду и очевидное - это уже вне нормальности или даже закона. Политкорректность на наших собственных глазах сейчас уничтожает Францию и она захватывает дальше Европу."

Эти выводы Ратниекса прокомментировал общественный активист Робертс Спунде: "Ну, да, когда Нацобъединению нужно было не допустить в страну мигрантов, оно бежало и рычало "Русские идут!". Сейчас, видимо, уже не идут, теперь, оказывается, у нас есть мигранты... Нацобъединение проспало нашествие мигрантов на Латвию, поскольку нужно было местного русского терроризировать".

×
#Рига #Франция #социальные сети #русские #нацобъединение #мигранты #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Хотим отделиться!» Жители Озолниеки требуют вернуть свой край, а власти Елгавского края готовы их выслушать
Изображение к статье: руки на клавиатуре
Изображение к статье: Кулбергс
Изображение к статье: Андрис Кулбергс c Лоуэллом Хёзингом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Число повреждений инфраструктуры на границе выросло почти втрое.
Наша Латвия
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Под морковкой в специально оборудованных тайниках скрывались десятки тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Конгресс партии Austošā saule.
Политика
2
Изображение к статье: Янис Домбрава Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Красота
Люблю!
Изображение к статье: Число повреждений инфраструктуры на границе выросло почти втрое.
Наша Латвия
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Под морковкой в специально оборудованных тайниках скрывались десятки тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео