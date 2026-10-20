Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение) решил в социальной сети X тоже отреагировать на беспорядки, прокатившиеся по всей Франции.

"Макрон: не стигматизируйте мигрантов, не обвиняйте их в произошедшем …

Франция - пример, когда говорить правду и очевидное - это уже вне нормальности или даже закона. Политкорректность на наших собственных глазах сейчас уничтожает Францию и она захватывает дальше Европу."

Эти выводы Ратниекса прокомментировал общественный активист Робертс Спунде: "Ну, да, когда Нацобъединению нужно было не допустить в страну мигрантов, оно бежало и рычало "Русские идут!". Сейчас, видимо, уже не идут, теперь, оказывается, у нас есть мигранты... Нацобъединение проспало нашествие мигрантов на Латвию, поскольку нужно было местного русского терроризировать".