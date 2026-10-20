"Если ты один раз туда попадаешь, то потом управляешь чем-то другим, принадлежащим государству, потому что соответствуешь критериям, которые только таких допускают к управлению снова и снова. Заколдованный круг - полк невидимых и бессмертных. Они сами говорят, что такая система отвечает рекомендациям OECD.

Самое удивительное, что народ этих своих героев часто даже не знает. И часто никаких достижений у них нет... по крайней мере, в частном секторе. Достижение - это должность, еще большее достижение - еще одна должность. Если уже было несколько должностей, то стань незаменимым, «бессмертным». И эти люди управляют компаниями, принадлежащих государству, с миллиардными оборотами!

Управляют ли, правда, не совсем доказано, потому что они часто не знают, чего от них хочет даже владелец - «письма ожиданий» (то, чего от них ждет владелец) иногда помогают написать консультанты, которые на эти должности сами не могут подать заявку (не соответствуют критериям). Так было в "Ригас силтумс", например.

То есть одни занимают должности, другие пишут тебе за большие деньги что следует делать. И поэтому неважно, чем управляешь - больницей или бизнесом, связанным с недвижимостью.

Это надо прекратить и это в нашей программе (Объединенного списка) есть. Государственные общества капитала не должны быть кормушками, ими должны управлять аполитично и профессионально. Цель - приумножить стоимость государственного имущества, точка. Поэтому надо создавать Фонд развития Латвии, выводить государственное имущество из политического оборота", - написал Гунтарс Витолс.

Гунтарс Витолс убежден:руководителей госпредприятий нужно выбирать на международных конкурсах и критерием не должен быть обязательно опыт работы в руководстве государственным или муниципальным предприятием. Иначе этот поручный круг не разорвать.