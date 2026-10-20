Бывший президент Латвийской футбольной федерации и нынешний генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс возглавит Государственную канцелярию — важнейшее учреждение, обеспечивающее работу правительствапередает bb.lv со ссылкой на Кабинет министров.

На новой должности он намерен добиваться сокращения государственных расходов, повышения эффективности управления и перехода от бюрократических процедур к конкретным результатам.

Правительство утвердило нового руководителя

Во вторник, 20 октября, Кабинет министров Латвии утвердил кандидатуру Каспарса Горкшса на должность директора Государственной канцелярии.

Как сообщается на официальном сайте правительства, к исполнению обязанностей он приступит 16 ноября 2026 года.

Директор Государственной канцелярии назначается премьер-министром после утверждения правительством сроком на пять лет.

Должность оставалась вакантной с 19 мая 2026 года. Для поиска нового руководителя был организован открытый конкурс.

Премьер-министр ожидает серьёзных перемен

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выразил надежду, что Горкшс привнесёт в работу Государственной канцелярии новый взгляд, решительность и готовность проводить давно назревшие изменения.

По словам главы правительства, государственному управлению необходим свежий подход к привычным процессам и смелость пересматривать устоявшиеся методы работы.

Кулбергс подчеркнул, что профессиональный опыт Горкшса и его нестандартный взгляд на управление могут стать важным преимуществом для дальнейшего развития Государственной канцелярии.

Премьер-министр хочет видеть это учреждение сильным правительственным центром, который опирается на анализ данных и помогает принимать решения быстрее и точнее.

По его мнению, Горкшс обладает необходимыми знаниями и способностями для реализации таких преобразований.

Сокращение расходов и борьба с бюрократией

Вступая в должность, Каспарс Горкшс определил несколько основных приоритетов.

Прежде всего он намерен повысить качество подготовки правительственных решений и усилить контроль за их выполнением.

Ещё одна важная задача — сокращение расходов государственного бюджета и более эффективное использование имеющихся средств.

Особое внимание новый руководитель планирует уделить изменению культуры государственного управления: вместо сосредоточенности на процедурах чиновники должны ориентироваться на реальные результаты.

«Государственному управлению необходимы перемены. В своей предыдущей работе я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда хорошие инициативы не реализовывались из-за неэффективных процессов», — заявил Горкшс.

По его словам, он намерен использовать накопленный профессиональный опыт для улучшения взаимодействия между государственными учреждениями и повышения эффективности их работы.

Горкшс считает, что Государственная канцелярия должна стать сильным центром правительства, способным находить баланс между политическими приоритетами и интересами общества.

Пересмотр рабочих процессов и усиление ответственности за принятые решения, по его мнению, позволят существенно повысить эффективность государственного управления и качество услуг, предоставляемых населению.

От футбола до руководства государственным учреждением

Каспарс Горкшс хорошо известен в Латвии прежде всего благодаря своей деятельности в спортивной сфере.

С марта 2018 года по октябрь 2019 года он занимал пост президента Латвийской футбольной федерации.

С марта 2020 года по март 2023 года Горкшс работал исполнительным директором Латвийской ассоциации командных видов спорта.

С марта 2021 года по октябрь 2023 года он также входил в правление Совета спортивных федераций Латвии.

С ноября 2020 года Горкшс занимает должность директора Юрмальской футбольной школы.

А с 3 апреля 2023 года он является генеральным директором Латвийской конфедерации работодателей.

Помимо этого, с сентября 2023 года по август 2024 года Горкшс читал лекции по спортивному праву в Латвийском университете.

В профессиональной деятельности он приобрёл опыт взаимодействия с государственными учреждениями, предпринимательскими организациями и социальными партнёрами, согласования различных интересов, решения стратегических вопросов и управления изменениями.

Какое образование у нового руководителя?

Каспарс Горкшс окончил Латвийский университет.

Он получил степень бакалавра юридических наук, а также степень магистра социальных наук в области политологии.

В правительстве отмечают, что во время конкурсного отбора Горкшс продемонстрировал хорошее понимание принципов работы государственного управления, механизмов принятия решений и трудностей, связанных с проведением реформ.

Чем занимается Государственная канцелярия?

Государственная канцелярия — центральное учреждение, обеспечивающее организацию и координацию работы правительства Латвии.

Её задача заключается не только в административном сопровождении деятельности Кабинета министров.

Канцелярия также занимается анализом данных, оценкой различных сценариев государственных решений и привлечением экспертов из разных областей.

На основании исследований и фактической информации она помогает премьер-министру и правительству принимать более обоснованные решения.

Директор Государственной канцелярии является государственным служащим высшего ранга.

Сможет ли Горкшс изменить работу государственного аппарата?

Назначение Каспарса Горкшса примечательно тем, что руководство одним из ключевых государственных учреждений доверено человеку, чья карьера связана не только с государственным управлением, но и со спортом, общественными организациями и представительством интересов работодателей.

Правительство рассчитывает, что этот опыт поможет пересмотреть привычные бюрократические процессы и повысить результативность работы государственных учреждений.

Сам Горкшс обещает уделить особое внимание сокращению расходов, ответственности за решения и качеству государственных услуг.

Теперь главная задача бывшего руководителя латвийского футбола — добиться результатов уже не на спортивном поле, а в системе государственного управления.