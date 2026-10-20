Министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил в социальных сетях о принятом решении позволить юношам проходить срочную службу и в погранохране:

"Это огромное достижение! За короткий промежуток времени мы смогли договориться между Пограничной охраной, НВС, министерствами внутренних дел и обороны о введении Службы государственной обороны (СГО) в Государственной пограничной охране и добиться поддержки в правительстве. Данная служба позволит подготовить дополнительный персонал для охраны границы.

Молодые люди во время службы освоили бы необходимые для охраны границы навыки, были бы практически привлечены к выполнению служебных заданий и после ее завершения могли бы выбрать продолжение профессиональной службы в Государственной пограничной охране. В СГО погранохраны предполагается привлекать 100 молодых людей в год, начиная с 2028 года. Со временем, создав резерв высокой готовности в 500 человек. Правительство концептуально поддержало эту идею."