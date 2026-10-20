"Я - на перепутье", - лаконично ответила спикер уходящего Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) на вопрос ТВ-24 относительно своего политического будущего. Как известно, на состоявшихся в этом месяце парламентских выборах Союз зеленых и крестьян впервые за последние 20 лет не преодолел пятипроцентный барьер и стало быть в новом Сейме представлен не будет.

"Я считаю, что этот бренд "Союз зеленых и крестьян", - себя исчерпал!" - жестко заявила Дайга Миериня, добавив, что хочет все-таки дождаться конгресса СЗК, на котором должно быть принято решение о будущем данной политической силы. "Тогда я и приму решение о том, что делать дальше", - заключила пока еще председатель латвийского парламента.