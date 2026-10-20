Экс-депутат Сейма и бывший депутат Рижской думы Сандис Риекстиньш после того, как Новая консервативная партия фактически ушла в небытие, отправился на фронт - он уже несколько лет воюет в составе украинских вооруженных сил.

Однако экс-парламентарий не оставил попыток вернуться и в латвийскую политику - он вступил в ряды новой националистической партии "Austošā saule" ("Восходящее солнце"). Но и с этим своим политическим выборам Риекстиньш снова не угадал - партия на нынешних выборах в 15-ый Сейм получила всего 1,3% голосов избирателей и стало быть даже не квалифицировалась на госдотации.

Раздосадованный Риекстиньш после двухнедельного отпуска в Латвии вернулся снова на Украину, о чем он и сообщил в социальных сетях:

"Всего две недели я был в отпуске, но уже многие вещи на фронте поменялись. Украину ждет тяжелая осень и тяжелая зима. Мы выдержим, других вариантов нет, но вам придется нам помочь. Больше, чем когда-либо… О выборах в Сейм. Спасибо нашим избирателям - все в порядке. Мы еще в начале пути, будет хорошо...".