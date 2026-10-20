В Латвии готовят новые меры борьбы с телефонными мошенниками. Власти намерены ввести обязательную регистрацию специальных систем, позволяющих одновременно использовать десятки и даже сотни SIM-карт для звонков и сообщений. Как передает bb.lv, такое оборудование нередко применяется в мошеннических схемах. За использование незарегистрированных систем физическим лицам будут грозить штрафы до 3500 евро, а предприятиям — до 14 000 евро.

Какое оборудование хотят поставить на учёт?

Министерство сообщения Латвии подготовило поправки к Закону об электронных коммуникациях, предусматривающие обязательную регистрацию систем SIM-box.

Соответствующий законопроект опубликован на портале правовых актов.

SIM-box — это специальное оборудование и программное обеспечение, позволяющее одновременно или в автоматическом режиме использовать несколько SIM-карт либо профилей eSIM для передачи телефонных звонков и SMS-сообщений.

Такие системы способны обрабатывать большие объёмы телефонного трафика и автоматизировать звонки с множества номеров.

Сами по себе эти технологии не являются незаконными и могут использоваться в легальных целях. Однако правоохранительные органы фиксируют случаи их применения для телефонного мошенничества и манипуляций с телефонными номерами.

Почему мошенникам удобны SIM-box?

Главная особенность подобных систем — возможность одновременно управлять большим количеством SIM-карт.

Это позволяет организовывать массовые звонки и сообщения, используя множество телефонных номеров.

В Министерстве сообщения отмечают, что SIM-box применяются в том числе для мошенничества с телефонной нумерацией.

Сейчас в латвийском законодательстве отсутствует специальный механизм регистрации и контроля такого оборудования.

В результате государственные учреждения не располагают единой информацией о системах SIM-box и их пользователях.

Это затрудняет установление лиц, использующих оборудование, а также своевременное выявление и пресечение мошеннических действий.

Регистрация станет обязательной

Законопроект предусматривает, что владельцы систем SIM-box должны будут зарегистрировать оборудование до начала его использования.

Кроме того, пользователям придётся поддерживать актуальность сведений в реестре и сообщать о прекращении эксплуатации системы.

Использование незарегистрированных SIM-box будет запрещено, за исключением отдельных случаев, которые определит Кабинет министров.

При этом власти не намерены полностью запрещать подобное оборудование.

В Министерстве сообщения подчёркивают, что системы SIM-box могут применяться в законных целях, поэтому всеобщий запрет был бы несоразмерной мерой.

Как будут выявлять нарушителей?

Создание и ведение специального реестра планируется поручить государственному предприятию Elektroniskie sakari.

Оно получит право запрашивать и собирать сведения о регистрации и использовании систем SIM-box, проверять достоверность информации и фиксировать выявленные несоответствия.

Если возникнут подозрения в нарушении закона и потребуется проведение проверок или процессуальных действий, этим будет заниматься Государственная полиция.

В предусмотренных законодательством случаях Elektroniskie sakari будет передавать полиции информацию о выявленных нарушениях.

Министерство отдельно подчёркивает: цель регистрации заключается не в том, чтобы заставить мошенников добровольно раскрыть своё оборудование.

Новый порядок позволит прежде всего установить законных пользователей и создать чёткий критерий для выявления незарегистрированных систем.

Операторы связи тоже подключатся к борьбе

Дополнительные обязанности появятся у компаний, предоставляющих услуги электронной связи.

Операторы должны будут внедрять технические и организационные меры для обнаружения систем SIM-box, используемых при мошенничестве с телефонными номерами, либо признаков их применения.

Предприятия смогут обмениваться соответствующей информацией друг с другом и с Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).

Кроме того, им предоставят возможность ограничивать оказание услуг электронной связи, связанных с использованием таких систем.

Штрафы могут достигать 14 тысяч евро

За использование незарегистрированной системы SIM-box законопроект предусматривает административную ответственность.

Для физических лиц:

предупреждение или штраф от 70 до 3500 евро;

для юридических лиц — штраф от 350 до 14 000 евро.

Таким образом, наиболее серьёзные финансовые санкции предусмотрены для предприятий, которые будут эксплуатировать подобные системы без обязательной регистрации.

Важно, что речь идёт именно об использовании незарегистрированного оборудования SIM-box, а не об обычных мобильных телефонах или SIM-картах граждан.

Когда заработают новые правила?

Пока изменения находятся на стадии законопроекта.

Для введения обязательной регистрации необходимо принять соответствующие поправки к Закону об электронных коммуникациях и определить порядок их применения.

Ограничение использования систем SIM-box также предусмотрено проектом Плана предотвращения и борьбы с финансовым мошенничеством на 2027–2031 годы.

Что это означает для жителей Латвии?

Новые правила направлены прежде всего против технической инфраструктуры, которую могут использовать организаторы массовых мошеннических звонков.

Для обычных абонентов мобильной связи обязательная регистрация личных телефонов или используемых в них SIM-карт этим законопроектом не предусматривается.

Если изменения будут приняты, государство получит дополнительные возможности выявлять незарегистрированное оборудование, а операторы связи — ограничивать его использование в мошеннических схемах.

Однако новые правила не означают полного исчезновения телефонных мошенников. Они должны затруднить использование одного из технических инструментов, с помощью которых злоумышленники организуют массовые звонки и сообщения.