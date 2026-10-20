На размещение украинских беженцев в Латвии не хватает денег: правительство решило перераспределить до двух миллионов евро.

Расходы латвийских самоуправлений на размещение украинских беженцев оказались значительно выше запланированных. Уже к июню на эти цели потратили почти вдвое больше средств, чем первоначально предусматривалось. Теперь правительство намерено направить на покрытие дополнительных расходов до двух миллионов евро, перераспределив деньги, выделенные на другие меры поддержки граждан Украины.

Деньги закончились раньше, чем ожидали

Как сообщает bb.lv, во вторник, 20 октября, правительство Латвии одобрило информационный доклад Министерства экономики, предусматривающий перераспределение финансирования для покрытия расходов самоуправлений на размещение украинских граждан.

Дополнительные средства планируется получить за счёт финансирования, предусмотренного Министерству благосостояния на реализацию других программ помощи украинцам.

Речь идёт о сумме до двух миллионов евро.

При этом общий объём средств, выделенных государством на соответствующие меры поддержки, увеличивать не предполагается.

На жильё потратили почти вдвое больше запланированного

Согласно данным Министерства экономики, Министерству умного управления и регионального развития (VARAM) было выделено до 14,319 миллиона евро для компенсации расходов самоуправлений, связанных с оказанием помощи украинским гражданам в декабре 2025 года и в течение 2026 года.

Эти деньги предназначались для оплаты размещения и питания, социальной поддержки, образования и помощи в получении административных услуг.

К июню 2026 года из выделенного финансирования было использовано 10,221 миллиона евро.

Особенно заметным оказалось превышение расходов на размещение.

Первоначально на эти цели предусматривалось 1,068 миллиона евро. Однако фактически было потрачено уже 2,076 миллиона евро.

Таким образом, перерасход составил 1,008 миллиона евро — расходы оказались почти вдвое выше запланированных.

На питание и другие виды помощи денег осталось больше

В то же время по некоторым другим направлениям расходы оказались значительно ниже ожидаемых.

На обеспечение питания украинских граждан было предусмотрено 1,273 миллиона евро, однако к июню израсходовали лишь 98 462 евро. Неиспользованный остаток составил около 1,175 миллиона евро.

На социальную поддержку выделили 10,373 миллиона евро. Из этой суммы было потрачено 7,315 миллиона евро, а остаток составил 3,058 миллиона евро.

На образование предусматривалось 1,605 миллиона евро. Фактические расходы достигли 730 581 евро, а неиспользованными остались 874 241 евро.

Таким образом, потребность в финансировании различных видов помощи украинцам существенно отличается от первоначальных прогнозов.

К концу года дефицит может достичь двух миллионов

Министерство экономики предупреждает, что расходы на размещение украинских граждан продолжат увеличиваться.

С учётом фактических затрат и прогнозов самоуправлений нехватка средств на эти цели, как ожидается, будет расти до ноября.

По предварительным расчётам, к концу 2026 года дефицит финансирования программы размещения может достигнуть двух миллионов евро.

Именно эту сумму правительство намерено при необходимости перераспределить.

Откуда возьмут дополнительные средства?

Министерство благосостояния сообщило, что фактическая потребность в финансировании некоторых мер поддержки украинских граждан, находящихся в его ведении, может оказаться меньше первоначально запланированной.

В частности, речь идёт о финансировании пособий, выплаты которых администрирует Государственное агентство социального страхования (ГАСС).

После оценки фактических расходов и прогнозов до конца года выяснилось, что часть предусмотренных средств может не понадобиться в полном объёме.

Поэтому правительство одобрило предложение направить до двух миллионов евро из финансирования программ Министерства благосостояния на покрытие расходов самоуправлений по размещению украинских граждан.

Это позволит использовать уже выделенные бюджетные средства там, где потребность в них оказалась выше.

Общий бюджет помощи увеличивать не планируют

Согласно ранее принятому правительственному решению, при возникновении дополнительной потребности в финансировании министерства должны прежде всего искать возможности перераспределения уже имеющихся средств.

Общий объём финансирования плана поддержки украинских граждан составляет 39,718 миллиона евро.

Нынешнее решение предполагает перераспределение денег внутри существующего бюджета, а не выделение дополнительных средств сверх установленной суммы.

Расходы на жильё превысили прогнозы

Ситуация показывает, что фактические потребности украинских граждан в Латвии отличаются от первоначальных бюджетных расчётов.

Если на питание и отдельные виды социальной поддержки было потрачено меньше запланированного, то расходы на размещение оказались почти вдвое выше первоначально предусмотренной суммы.

Теперь государству приходится корректировать распределение средств, чтобы самоуправления могли продолжать обеспечивать жильём украинских граждан и получать компенсацию соответствующих расходов.

При этом речь идёт не о сокращении уже назначенных пособий, а о перераспределении финансирования с учётом уточнённых прогнозов.

Главный вопрос — окажется ли дополнительных двух миллионов евро достаточно для покрытия расходов на размещение до конца года.