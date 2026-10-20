В Елгавском крае назревает территориальный конфликт. Жители бывшего Озолниекского края, недовольные работой местного самоуправления, намерены добиваться восстановления своей административной территории.

Поводом для недовольства стали проблемы с вывозом мусора, спорные решения думы и ощущение, что после объединения их интересы перестали учитывать. Руководство Елгавского края заявляет, что уважает желание жителей самостоятельно решать своё будущее.

Три волости хотят выйти из состава Елгавского края

Как сообщает агентство LETA, 21 октября состоится собрание жителей бывшего Озолниекского края, на котором планируется обсудить возможное отделение трёх волостей — Салгалской, Озолниекской и Ценской — от Елгавского края.

Инициатором встречи выступает общественная группа «Mēs Ozolnieku novadam» («Мы — за Озолниекский край»).

Главная цель активистов — добиться восстановления Озолниекского края, который был присоединён к Елгавскому в результате административно-территориальной реформы.

Председатель Елгавской краевой думы Ингус Залитис (Союз зелёных и крестьян) заявил, что руководство самоуправления уважает инициативу жителей.

По его словам, если за прошедшие годы у людей укрепилось убеждение, что объединение территорий не оправдало ожиданий, а развитие волостей и участие населения в принятии решений оказались недостаточными, их стремление добиваться законодательных изменений необходимо уважать.

«Нас игнорируют!»

Представитель инициативной группы Сандра Миляуска утверждает, что после объединения с Елгавским краем интересы жителей бывшего Озолниекского края систематически игнорируются.

Одним из последних поводов для возмущения стало рассмотрение коллективного обращения, под которым подписались более 700 жителей.

Авторы документа потребовали пересмотреть решение о плате за вывоз мусора, провести независимый аудит муниципального предприятия Jelgavas novada KU и проверить методику расчёта тарифа.

Кроме того, они предложили провести открытый конкурс по выбору предприятия, которое будет заниматься вывозом отходов.

Однако в начале октября краевая дума большинством голосов отказалась поддержать требования жителей, признав коллективное обращение рассмотренным.

Активисты считают, что при этом могла быть нарушена предусмотренная законом процедура.

700 подписей — и никакого результата?

Представитель авторов обращения Дзинтарс Лагздиньш во время заседания думы обратил внимание депутатов на требования Закона о самоуправлениях.

По его словам, прежде чем принимать решение по коллективному обращению, необходимо проверить подписи, назначить ответственного за рассмотрение документа и установить соответствующий срок.

При этом в проекте решения думы не содержалось информации о том, проверялись ли подлинность более 700 подписей и задекларированное место жительства подписантов.

Сама дума признала обоснованной заинтересованность населения в прозрачной, экономически оправданной и бесперебойной системе вывоза отходов.

Однако большинство депутатов сочло, что уже проведённых проверок и оценок достаточно, а потому требования жителей поддерживать не следует.

Мусор стал последней каплей

С июля вывоз бытовых и образующихся в домашних хозяйствах строительных отходов на всей территории Елгавского края обеспечивает муниципальное предприятие Jelgavas novada KU.

Однако передача услуги новому оператору сопровождалась проблемами.

Жители жаловались на неточности в договорах и невывезенный мусор, накопившийся в переходный период.

Депутаты оппозиции, проживающие на территории бывшего Озолниекского края, обвинили правящую коалицию в том, что своими решениями она раскалывает местное общество.

На заседании также прозвучали претензии по поводу недостаточных инвестиций в территории, присоединённые к прежнему Елгавскому краю.

Председатель думы: мы уважаем выбор жителей

Ингус Залитис, комментируя предстоящее собрание, подчеркнул, что жители имеют право выступать за такую административную систему, которую считают наиболее подходящей.

Он также напомнил, что представители «Объединённого списка» ранее публично допускали возможность пересмотра административно-территориального законодательства и границ самоуправлений с учётом удовлетворённости населения результатами реформы.

По мнению Залитиса, сейчас подходящее время для того, чтобы политические силы, обладающие необходимым влиянием, выступили с соответствующей инициативой.

В то же время председатель думы отвергает представление о том, что руководство края не занимается развитием присоединённых территорий.

Он утверждает, что самоуправление стремится обеспечить равномерное развитие всех волостей, реализует инвестиционные проекты и ведёт интенсивные строительные работы.

Сможет ли Озолниеки снова стать самостоятельным краем?

Само по себе собрание жителей не означает, что три волости смогут немедленно выйти из состава Елгавского края.

Для восстановления Озолниекского края потребуются изменения законодательства и политическое решение на государственном уровне.

Однако конфликт уже вышел за рамки спора о мусорных тарифах. Речь идёт о доверии к местной власти, распределении инвестиций и последствиях административно-территориальной реформы.

Собрание 21 октября должно показать, насколько широка поддержка идеи отделения среди местных жителей.

И главный вопрос теперь заключается в том, останется ли недовольство жителей локальным протестом или превратится в реальную инициативу по перекройке административной карты Латвии.