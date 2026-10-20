Латвийский совет по этике СМИ заявил, что отдельные лица пытаются использовать механизмы рассмотрения жалоб для давления на редакции и ограничения свободы прессы. По данным совета, многие обращения составлены с помощью искусственного интеллекта и касаются освещения войны России против Украины, а также упоминания национальности или гражданства участников событий.

Латвийский совет по этике СМИ в последнее время фиксирует попытки отдельных лиц ограничить свободу прессы, используя процедуры саморегулирования средств массовой информации. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на совет.

По оценке организации, такие обращения зачастую составлены с помощью инструментов искусственного интеллекта. Их авторы оспаривают право редакций самостоятельно определять содержание публикаций, в частности при освещении развязанной Россией войны против Украины.

Еще одна распространенная тема жалоб — упоминание национальности или гражданства людей в новостях, если информация публикуется в неблагоприятном для них контексте.

В совете утверждают, что подобные обращения периодически поступают как от лиц, которых организация характеризует как прокремлевских распространителей дезинформации и которые попадали в поле зрения Службы государственной безопасности, так и от других активистов.

Жалоба из-за упоминания гражданства задержанного

В качестве примера совет привел обращение одного из политиков, который пожаловался на публикацию СМИ информации Государственной пограничной охраны. В новости сообщалось о задержании перевозчика нарушителей границы и указывался его статус негражданина Латвии.

Политик расценил публикацию этих сведений как проявление дискриминации, разжигания ненависти, неуважения и недобросовестного поведения со стороны СМИ.

Однако Совет по этике СМИ не согласился с такой трактовкой. В организации подчеркнули, что Государственная пограничная охрана регулярно информирует общественность о случаях незаконного пересечения границы и деятельности перевозчиков нелегальных мигрантов, в том числе указывает гражданство задержанных.

Согласно позиции совета, эта информация имеет общественное значение, в частности в контексте гибридных действий России и Белоруссии, способствующих нелегальной миграции в Латвию.

Среди задержанных перевозчиков ранее были как граждане и неграждане Латвии, так и граждане Эстонии, Украины и Польши.

Совет отказался углубленно рассматривать подобные жалобы

В Совете по этике СМИ пояснили, что знакомятся с поступающими обращениями, однако не проводят их углубленное рассмотрение, если усматривают в них попытку поставить под сомнение редакционную независимость или оказать давление на журналистов.

Правление организации охарактеризовало приведенный случай как «наглую и циничную попытку» повлиять на независимость СМИ с помощью механизмов и процедур саморегулирования.

В совете подчеркивают, что процедуры рассмотрения жалоб не должны становиться инструментом ограничения права редакций самостоятельно решать, какую общественно значимую информацию публиковать.