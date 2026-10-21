Всего за один день удалось собрать необходимое количество подписей против создания должности третьего заместителя председателя Адажской краевой думы. Инициаторы считают, что самоуправлению с населением менее 25 тысяч человек не нужна еще одна политическая должность с зарплатой 4206 евро в месяц.

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv всего за сутки собрали необходимое количество подписей против создания должности третьего заместителя председателя Адажской краевой думы, сообщает ЛЕТА.

Инициатива была опубликована во вторник, 20 октября. Для ее подачи в краевую думу требовалось собрать 200 подписей, однако уже к утру среды, 21 октября, их число превысило 340.

Автор инициативы — Сниедзе Браковска, представляющая Латвийское объединение регионов. Она должна получить мандат депутата Адажской краевой думы вместо Карины Микельсоне, избранной в Сейм 15-го созыва.

«Краю с населением менее 25 тысяч человек необходимо соразмерное управление»

Браковска призывает самоуправление отказаться от создания новой должности, поскольку, по ее мнению, существующая структура управления уже обеспечивает выполнение необходимых функций.

«Краю с населением менее 25 000 человек необходимо соразмерное и эффективное управление», — говорится в инициативе.

Ее автор напоминает, что в настоящее время руководство самоуправлением осуществляют председатель думы, два его заместителя, исполнительный директор и руководители структурных подразделений администрации.

Особое внимание Браковска обращает на оплату новой должности.

Планируемая зарплата третьего заместителя председателя думы составляет 4206 евро в месяц, или 50 472 евро в год без учета возможных дополнительных расходов работодателя.

При этом самоуправление утверждает, что создание новой должности не приведет к увеличению общих бюджетных расходов, поскольку одновременно предусмотрены ликвидация других должностей и сокращение оплаты труда.

Однако автор инициативы считает, что даже при отсутствии дополнительных расходов необходимость еще одной политической должности остается необоснованной.

По ее мнению, вопросы управления, цифровизации и участия общественности можно решать в рамках уже существующих структур думы и администрации.

Какие изменения утвердила Адажская дума

Ранее Адажская краевая дума приняла поправки к положению о самоуправлении, предусматривающие создание должности третьего заместителя председателя думы — по вопросам управления.

Одновременно было решено снизить зарплаты заместителям председателя думы и ликвидировать три должности в комитетах.

В частности, упраздняется должность председателя Комитета развития. Его обязанности перейдут к заместителю председателя думы по вопросам развития.

Также ликвидируются должности заместителей председателей Комитета развития и Комитета образования, культуры, спорта и социальных вопросов.

Таким образом, создание новой должности сопровождается перераспределением обязанностей и изменениями в системе оплаты труда руководства самоуправления.

Несмотря на это, инициаторы сбора подписей считают, что необходимость третьего заместителя мэра не доказана, и призывают депутатов пересмотреть решение.