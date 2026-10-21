Как известно, нынешний Сейм перед уходом в историю покончил с русским языком в общественных СМИ — этот язык исчезнет с портала с 1-го января 2027-го года. Вещающее по-русски радио «Домская площади» было ликвидировано уже в этом году.

Учим язык с помощью рекламы

Однако сеймовское большинство решило, что миссия по борьбе с русским языком была бы незавершенной, если бы не удалось покончить с русским языком и на частных радиостанциях. Правда, с учетом лицензии и опасностью проиграть иски в судах, парламентарии решили действовать поэтапно.

А именно: на первом этапе, то бишь уже с 1-го января следующего года, будет запрещена реклама на русском языке на радиостанциях, которые вещают на русском. Согласитесь, это очень даже демократично и логично! Как объясняли депутаты, это все делается во благо слушателей — чтобы они через рекламу лучше освоили латышский.

Мучения же русских радиостанций закончатся к 2033-му году — если они не подадут заявку на перевод своего эфира на латышский язык, то уже с 2034-го года вещать на этом языке не смогут.

Депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс в рамках укрепления демократии, свободы слова и европейских ценностей хотел запретить и дискуссии на русском политиков во время официальной предвыборной кампании во всех СМИ, включая газеты, журналы и интернет. Правда, Комиссия Сейма по правам человека, которая и готовила масштабные поправки в Закон об электронных СМИ, это предложение Бутанса отклонила.

Видимо, депутаты догадались, что это уже будет смахивать на цензуру, которая пока еще в Латвии запрещена на конституционном уровне. Но посмотрим, каким будет окончательное голосование в ближайший четверг, когда Сейм и рассмотрит данные поправки в третьем чтении.

Чтобы еще запретить?

Следует напомнить, что нынешний Сейм уже запретил использование русского языка в информации в банкоматах, обязал пациентов, не владеющих госязыком, самим озаботиться поиском переводчика, а также внес поправки в Закон о защите прав потребителей, которые освободили работников сферы услуг от необходимости общаться с клиентом на любом языке кроме латышского.

Также запрещена письменная и визуальная информация на русском — к примеру, меню на русском языке или возможность через интернет оформить заказ на русском в кафе, бистро или в пиццерии.

Налог на язык

Напомним, что с этого года СМИ и книги, которые выпускаются латвийскими юридическими лицами на русском, лишены льготной ставки НДС и к ним применяется ставка в размере 21%. Таким образом, Латвия стала единственной страной Евросоюза, где налог на добавленную стоимость зависит от языка печатной продукции.