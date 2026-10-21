Напомним, что уже после принятия Сеймом (в минувший четверг) решения о присвоении гражданства ЛР за особые заслуги подданной Индии Дивье Канане Вишванате появились подозрения в том, действительно ли она является тем, за кого себя выдает и не ввела ли она в заблуждение и депутатов, и президента Академии наук Латвии Ивара Калвиньша.

Есть основания полагать, что у якобы ученой нет никаких научных публикаций в соответствующих академических журналах. Оказалось, что ученая из Индии даже не обращалась в Латвийский центр академической информации с просьбой о признании в Латвии ее индийских дипломов и нострификации в качестве доктора наук. Однако это не помешало академику Калвиньшу активно хлопотать перед Сеймом о присвоении г-же Вишванате латвийского гражданства.

"Это явный диссонанс между тем, какой образ в обществе формируется о Латвийской академии наук и ученых. И то, как это в повседневной жизни представляют члены академии — считаю, что руководство академии таким образом утратило наш мандат доверия репрезентировать науку латвийскому обществу ", — в интервью ТВ-3 заявил физик, действительный член ЛАН Вячеслав Кащеев.

«Да, публикации пытался найти и не получилось. Если это правда, то у автора нет ни одной статьи. Если это так, то нет оснований признавать великим ученым и этим гарантировать гражданство", - отмечает материаловед, академик ЛАН Андрис Шутка.

"Это все указывает на аферу, но необходимо получить ответы на возникшие вопросы", - цитирует ТВ-3 действительного члена Академии наук Латвии, химика Кристапа Яудземса.

Ученые не исключают, что могут потребовать отставки президента Академии наук, если факты подтвердятся.