В Латвии планируют использовать искусственный интеллект для аудита функций государственного управления и поиска возможностей сокращения бюрократии. По словам руководителя рабочей группы Яниса Эндзиньша, система уже прошла тестирование и способна анализировать функции с точностью около 80%. Однако для проведения масштабной проверки пока необходимо политическое согласование, сообщает LSM.lv.

Рабочая группа по сокращению бюрократии подготовила дорожную карту основных мероприятий, которые должны уменьшить административную нагрузку в Латвии. Одним из ключевых предложений стал аудит функций государственного управления с использованием искусственного интеллекта.

Как рассказал руководитель рабочей группы, советник правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, специально обученная система уже успешно прошла этап тестирования.

«Мы видим, что искусственный интеллект действительно способен проверять функции с точностью около 80%, и это происходит довольно быстро. Фактически робот может сделать это за несколько часов», — заявил Эндзиньш.

При этом окончательные решения об изменении или упразднении государственных функций должны принимать люди.

«Потом придется применять естественный интеллект и принимать политические решения», — подчеркнул руководитель рабочей группы.

ИИ сможет подсчитать возможную экономию

По словам Эндзиньша, возможности системы расширили, чтобы она могла не только выявлять функции, создающие излишнюю административную нагрузку, но и оценивать потенциальную экономию.

Если искусственный интеллект определит, что какую-либо функцию можно упразднить или передать другому учреждению, он сможет рассчитать, сколько рабочего времени, трудозатрат и других ресурсов удастся сэкономить.

Эти расчеты предполагается использовать и при бюджетном планировании.

Эндзиньш считает, что при благоприятном развитии событий аудит можно будет провести уже в процессе подготовки государственного бюджета на следующий год.

Проверят и дополнительные требования сверх норм ЕС

Еще одна задача, для которой обучили искусственный интеллект, — выявление случаев, когда Латвия устанавливает дополнительные требования сверх предусмотренных законодательством Европейского союза.

Такая практика известна как gold-plating — избыточное регулирование при внедрении европейских норм в национальное законодательство.

«Выявить, какой дополнительный уровень Латвия наложила поверх европейских требований. Это будет вторая большая задача», — пояснил Эндзиньш.

По его словам, Европейская комиссия призывает государства сокращать подобные дополнительные требования. Рабочая группа намерена как можно скорее выявить случаи избыточного регулирования и предложить способы их устранения.

Цель — сократить бюрократию на миллиард евро

В конце сентября правительство одобрило предложение рабочей группы о сокращении бюрократической нагрузки на один миллиард евро в течение ближайших двух лет.

Министерствам и подведомственным учреждениям поручено включать в свои рабочие планы конкретные меры по уменьшению административной нагрузки, а также указывать ожидаемые результаты в денежном выражении.

Вместе с тем политическое соглашение о проведении аудита функций госуправления с использованием ИИ пока не достигнуто.

В канцелярии премьер-министра заявили, что сокращение бюрократии должно остаться одним из приоритетов и следующего правительства.