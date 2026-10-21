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Коллеги вынесли депутату Юдину предупреждение, он указывает на грязные политические игры 2 237

Политика
Дата публикации: 21.10.2026
LETA
Изображение к статье: Андрейс Юдинс

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, рассмотрев дело о нарушении кодекса депутатской этики председателем юридической комиссии Андреем Юдиным ("Новое Единство"), которому ставится в вину неподобающее отношение к сотруднице Сейма, постановила вынести ему письменное предупреждение.

Как выяснило агентство ЛЕТА, в комиссии не было единогласия по поводу этого решения, но большинство депутатов высказалось за вынесение Юдину предупреждения.

Юдин заявил агентству ЛЕТА, что его репутации причинен ущерб. "Решение принято без какой-либо проверки фактов", - сказал депутат.

Он считает, что политические оппоненты решили использовать ситуацию, чтобы свести с ним счеты без расследования и выяснения фактов. По словам Юдина, это решение невозможно обжаловать, поэтому он планирует обратиться в Конституционный суд (КС).

"Процесс в КС потребует времени, но другого выхода нет. Мне причинен ущерб, я наказан за нарушение, которого не совершал. Здесь ведутся грязные политические игры", - сказал Юдин.

В Государственной полиции агентству ЛЕТА подтвердили, что полиция получила заявление на Юдина и начала ведомственную проверку.

Председатель комиссии по мандатам, этике и заявлениям Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) ранее сообщил, что комиссия получила заявление депутата Линды Лиепини ("Латвия на первом месте", ЛПМ) о возможном нарушении кодекса этики депутатов. Заявление основано на информации, изложенной в заявлении сотрудницы парламента.

Между членами комиссии развернулась дискуссия о том, следует ли рассматривать вопрос на открытом или закрытом заседании. Депутат Эдмундс Зивтиньш (ЛПМ) указал, что в заявлении содержатся чувствительная информация и личные данные, поэтому заседание должно быть закрытым.

В свою очередь Юдин отметил, что заседание не должно быть закрытым, и предложил не разглашать личные данные сотрудницы. Он заявил, что выдвинутые против него обвинения не доказаны, и он видит попытки навредить его репутации.

Лиепиня на заседании комиссии пояснила, что она лишь получила и передала дальше информацию о ситуации, при которой сама не присутствовала. Она отметила, что при оценке заявления неизбежно придется коснуться чувствительной информации, в том числе личных данных.

Юдин на заседании комиссии вновь подчеркнул, что ситуацию оценивают ответственные учреждения и следует дождаться их выводов. Он указал, что не видит вины в действиях, в которых его упрекают. "Я понимаю, что информация, которую я предоставил, была неприятна", - сказал Юдин, комментируя произошедшее.

По мнению депутата, вместо рассмотрения ситуации его публично обвинили по политическим мотивам.

Администрация Сейма ранее сообщила, что получила заявление сотрудницы и проводит проверку указанных в нем обстоятельств. До завершения оценки администрация воздержится от выводов о действиях причастных лиц.

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#Сейм #Латвия #конституционный суд #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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