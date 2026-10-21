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На политических консультациях с Пакистаном Латвия подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины 0 118

Политика
Дата публикации: 21.10.2026
LETA
Изображение к статье: дипломаты Латвии и Пакистана

Седьмой раунд политических консультаций между двумя странами состоялся в четверг. Заместитель государственного секретаря МИД Латвии, политический директор Юрис Пойканс и заместитель государственного секретаря МИД Пакистана по европейским вопросам Айша Али обсудили развитие двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

Представители обеих стран подтвердили заинтересованность в укреплении политического диалога и расширении торгового сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в международных организациях, прежде всего в Совете Безопасности ООН, где Латвия и Пакистан являются непостоянными членами.

Латвийская сторона подчеркнула важность дальнейшей международной поддержки Украины. Участники консультаций также обсудили влияние российской войны против Украины на безопасность Европы и мира.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями об актуальных угрозах безопасности на Ближнем Востоке и в Афганистане.

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#ближний восток #Украина #ООН #Афганистан #Латвия #Европа #безопасность #Пакистан #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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