Седьмой раунд политических консультаций между двумя странами состоялся в четверг. Заместитель государственного секретаря МИД Латвии, политический директор Юрис Пойканс и заместитель государственного секретаря МИД Пакистана по европейским вопросам Айша Али обсудили развитие двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

Представители обеих стран подтвердили заинтересованность в укреплении политического диалога и расширении торгового сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в международных организациях, прежде всего в Совете Безопасности ООН, где Латвия и Пакистан являются непостоянными членами.

Латвийская сторона подчеркнула важность дальнейшей международной поддержки Украины. Участники консультаций также обсудили влияние российской войны против Украины на безопасность Европы и мира.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями об актуальных угрозах безопасности на Ближнем Востоке и в Афганистане.