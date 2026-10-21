Правление Латвийского крестьянского союза (LZS) приняло решение уйти в отставку, взяв на себя политическую ответственность за результаты выборов в 15-й Сейм. Партия, входящая в объединение «Союз зелёных и крестьян» (ZZS), осталась без представительства в парламенте.

Как сообщает агентство LETA, решение об отставке было принято во вторник, 20 октября, на заседании правления Латвийского крестьянского союза.

Несмотря на объявленную отставку, действующее руководство продолжит исполнять свои обязанности до партийного съезда. Это необходимо для подготовки съезда и обеспечения непрерывной работы организации.

Кто покидает руководство партии

Сейчас правление LZS возглавляет министр экономики Латвии Виктор Валайнс.

Он был избран председателем партии в 2023 году, а в 2025 году единогласно переизбран на эту должность.

Заместителями председателя являются бывший министр земледелия Армандс Краузе и депутат Сейма Харийс Рокпелнис.

В состав правления также входят Винета Кине, Улдис Аугулис, Каспарс Мелнис, Микс Балодис, Хардийс Вентс, Дайнис Каролс, Эдгарс Мекшс, Ингуна Паредне и Андрис Равиньш.

Решение об отставке касается всего руководящего органа партии.

Нового председателя выберут в следующем году

Выборы нового правления и председателя Латвийского крестьянского союза запланированы на партийном съезде, который предполагается провести в начале 2027 года.

До этого состоятся региональные конференции, а члены местных отделений смогут выдвинуть кандидатов на руководящие должности.

Таким образом, у партии будет несколько месяцев, чтобы обсудить причины неудачи на выборах и определить дальнейшее направление развития.

Что стало причиной отставки

Главной причиной кадровых перемен стали результаты выборов в 15-й Сейм.

Объединение «Союз зелёных и крестьян», в состав которого входит LZS, не сумело получить депутатские мандаты.

После выборов в руководстве партии начались дискуссии о необходимости изменений в организации её работы и дальнейшей политической стратегии.

Теперь эти обсуждения привели к коллективной отставке правления.

При этом пока неизвестно, будет ли Виктор Валайнс вновь претендовать на пост председателя LZS или партия выберет нового руководителя.

Окончательное решение о будущем руководстве будет принято на съезде в начале следующего года.