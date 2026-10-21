Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Провал на выборах в Сейм привёл к отставке руководства одной из старейших партий Латвии 2 573

Политика
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Партия LZS
ФОТО: LETA

Правление Латвийского крестьянского союза (LZS) приняло решение уйти в отставку, взяв на себя политическую ответственность за результаты выборов в 15-й Сейм. Партия, входящая в объединение «Союз зелёных и крестьян» (ZZS), осталась без представительства в парламенте.

Как сообщает агентство LETA, решение об отставке было принято во вторник, 20 октября, на заседании правления Латвийского крестьянского союза.

Несмотря на объявленную отставку, действующее руководство продолжит исполнять свои обязанности до партийного съезда. Это необходимо для подготовки съезда и обеспечения непрерывной работы организации.

Кто покидает руководство партии

Сейчас правление LZS возглавляет министр экономики Латвии Виктор Валайнс.

Он был избран председателем партии в 2023 году, а в 2025 году единогласно переизбран на эту должность.

Заместителями председателя являются бывший министр земледелия Армандс Краузе и депутат Сейма Харийс Рокпелнис.

В состав правления также входят Винета Кине, Улдис Аугулис, Каспарс Мелнис, Микс Балодис, Хардийс Вентс, Дайнис Каролс, Эдгарс Мекшс, Ингуна Паредне и Андрис Равиньш.

Решение об отставке касается всего руководящего органа партии.

Нового председателя выберут в следующем году

Выборы нового правления и председателя Латвийского крестьянского союза запланированы на партийном съезде, который предполагается провести в начале 2027 года.

До этого состоятся региональные конференции, а члены местных отделений смогут выдвинуть кандидатов на руководящие должности.

Таким образом, у партии будет несколько месяцев, чтобы обсудить причины неудачи на выборах и определить дальнейшее направление развития.

Что стало причиной отставки

Главной причиной кадровых перемен стали результаты выборов в 15-й Сейм.

Объединение «Союз зелёных и крестьян», в состав которого входит LZS, не сумело получить депутатские мандаты.

После выборов в руководстве партии начались дискуссии о необходимости изменений в организации её работы и дальнейшей политической стратегии.

Теперь эти обсуждения привели к коллективной отставке правления.

При этом пока неизвестно, будет ли Виктор Валайнс вновь претендовать на пост председателя LZS или партия выберет нового руководителя.

Окончательное решение о будущем руководстве будет принято на съезде в начале следующего года.

×
#выборы #Сейм #Латвия #стратегия #отставка #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Янис Домбрава
Изображение к статье: женщина и мужчина
Изображение к статье: радио Эксклюзив!
Изображение к статье: Чиновник с портфелем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: экипаж с Андрисом Кулбергсом
Спорт
Изображение к статье: Женщина в инвалидном кресле Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: поезд
Наша Латвия
Изображение к статье: Роман Шухевич
В мире
1
Изображение к статье: Деньги и ведомость
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Грандиозный тоннель под Балтийским морем
Бизнес
Изображение к статье: экипаж с Андрисом Кулбергсом
Спорт
Изображение к статье: Женщина в инвалидном кресле Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: поезд
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео