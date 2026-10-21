Решение Сейма предоставить латвийское гражданство за особые заслуги индийской ученой Дивье Канане Вишванате вызвало серьезный конфликт в научном сообществе. Исследователи обнаружили несоответствия в сведениях о ее научной деятельности и требуют ответственности от президента Латвийской академии наук Иварса Калвиньша, который поддержал ее кандидатуру.

Скандал вокруг предоставления латвийского гражданства индийской исследовательнице Дивье Канане Вишванате вышел за рамки обсуждения ее профессиональных заслуг. Теперь под вопросом оказалась репутация Латвийской академии наук (ЛАН) и ее президента Иварса Калвиньша, сообщают Новости ТВ3.

Именно Калвиньш рекомендовал кандидатуру Вишванаты для получения гражданства за особые заслуги, ссылаясь на ее деятельность в сфере исследований и развития искусственного интеллекта. Однако после решения Сейма ученые начали проверять представленную информацию и обнаружили ряд несоответствий.

Ученые не могут найти подтверждения научных заслуг

Одним из первых вопросов стало наличие у Вишванаты научных публикаций, которые могли бы подтвердить ее квалификацию. Специалист по материаловедению, академик ЛАН Андрис Шутка рассказал, что попытался самостоятельно найти ее работы, но безуспешно.

«Да, я пытался найти публикации, но мне это не удалось. Если это правда, то у автора нет ни одной статьи. Если это так, то нет оснований признавать ее выдающейся ученой и на этом основании гарантировать ей гражданство», — заявил Шутка.

Еще больше вопросов возникло после изменений на сайте самой исследовательницы.

Химик, действительный член ЛАН Кристапс Яудземс утверждает, что за выходные на сайте появились новые сведения, которые лишь усилили сомнения в достоверности представленной информации.

По его словам, в некоторых публикациях обнаружились странные несоответствия дат. Например, материалы, обозначенные как опубликованные в 2018 году, содержат данные за 2026 год. В других случаях изображения, созданные в 2026 году, предположительно были добавлены в работы только в минувшие выходные.

«Все указанные публикации вызывают сомнения. Участвовала ли вообще автор в их подготовке? Вызывают сомнения и данные о временных периодах. Если сказать в двух словах, все плохо», — заявил Яудземс.

Возникли подозрения в использовании фабрик научных публикаций

Яудземс обратил внимание и на существование коммерческих структур, которые за деньги предлагают изготовление научных материалов и результатов исследований.

«К сожалению, в последнее время появились возможности за деньги генерировать научные результаты. В этой сфере работают целые фабрики. Доступные данные свидетельствуют о том, что и в данном случае могли воспользоваться услугами таких фабрик», — считает ученый.

При этом речь идет о подозрениях, а не об установленном факте использования подобных услуг.

Вопросы возникли и относительно предполагаемого сотрудничества Вишванаты с латвийскими исследователями в области разработки инновационных фармацевтических препаратов.

Яудземс, который сам работает в этой сфере, утверждает, что ранее ничего не слышал об участии индийской ученой в таких проектах.

От президента Академии наук требуют отставки

На фоне скандала часть научного сообщества открыто заявила о потере доверия к руководству академии.

Физик, действительный член ЛАН Вячеслав Кащеев считает, что сложившаяся ситуация наносит ущерб тому, как общество воспринимает латвийскую науку.

«Существует диссонанс между тем, какой образ Латвийской академии наук и ученых складывается в обществе, и тем, как академию ежедневно представляют ее члены. Я считаю, что к настоящему моменту руководство утратило наш мандат доверия на представление науки латвийскому обществу», — заявил Кащеев.

Ученые требуют отстранения Калвиньша от должности, полагая, что рекомендация кандидатуры без достаточной проверки могла подорвать доверие к академии.

Шутка предупреждает, что последствия могут выйти далеко за пределы одного скандала.

«Доверие к ученым, выделение финансирования ученым — все это станет политически непопулярным решением. Это также затормозит развитие инноваций. И все остальное по цепочке. А нам это не нужно», — подчеркнул он.

Калвиньш уходить в отставку не собирается

Сам президент Латвийской академии наук отвергает обвинения в свой адрес и не считает доказанным, что Вишваната предоставила ложную информацию.

По его словам, пока нет оснований ни для выводов о возможном обмане, ни для его ухода с должности.

«Я не знаю, за что мне уходить в отставку. Для этого нет оснований. Если выяснится, что меня серьезно ввели в заблуждение или обманули, тогда я подумаю над этим вопросом. До тех пор, пока не станет ясно, кто за всем этим стоит, я высказываться не буду», — заявил Калвиньш.

Тем не менее ему предстоит дать объяснения членам академии.

Яудземс считает, что обстоятельства дела требуют тщательной проверки.

«Все это указывает на аферу, но необходимо получить ответы», — подчеркнул ученый.

Скандалом займется комиссия Сейма

История с предоставлением гражданства Вишванате будет рассмотрена и на парламентском уровне — в комиссии Сейма по гражданству и миграции.

Главный вопрос заключается в том, располагали ли депутаты достоверной и достаточно полной информацией о заслугах исследовательницы, когда принимали решение о предоставлении ей латвийского гражданства.

Не менее важным остается вопрос ответственности руководства Академии наук за выданную рекомендацию.

Таким образом, спор о научной квалификации одной исследовательницы превратился в проверку доверия к руководству Латвийской академии наук и процедуре предоставления гражданства за особые заслуги.