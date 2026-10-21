Сегодня под руководством главнокомандующего Латвии Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности, сообщили bb.lv в Канцелярии президента ЛР.

На заседании был рассмотрен и обсуждён подготовленный Службой военной разведки и безопасности анализ военных угроз.

Совет подчеркнул, что Россия по-прежнему представляет собой главную военную угрозу безопасности Латвии и долгосрочную угрозу в евроатлантическом пространстве.

При этом оценка вероятности широкомасштабного военного нападения России на НАТО остаётся неизменной: такая вероятность считается низкой с учётом того, что российские военные ресурсы задействованы в Украине.

В то же время существенно возросли риски для безопасности, связанные с диверсионной деятельностью России по всей Европе, особенно в отношении инфраструктуры, обеспечивающей поддержку Украины, и предприятий оборонной промышленности.

Совет призвал каждого жителя ответственно участвовать в укреплении национальной безопасности, в том числе сообщать правоохранительным органам о подозрительной деятельности и заботиться о защите себя, окружающих, а также объектов критической инфраструктуры.