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Совет нацбезопасности назвал главную военную угрозу Латвии и обратился к каждому гражданину ЛР 12 4460

Политика
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
ФОТО: president.lv

Сегодня под руководством главнокомандующего Латвии Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности, сообщили bb.lv в Канцелярии президента ЛР.

На заседании был рассмотрен и обсуждён подготовленный Службой военной разведки и безопасности анализ военных угроз.

Совет подчеркнул, что Россия по-прежнему представляет собой главную военную угрозу безопасности Латвии и долгосрочную угрозу в евроатлантическом пространстве.

При этом оценка вероятности широкомасштабного военного нападения России на НАТО остаётся неизменной: такая вероятность считается низкой с учётом того, что российские военные ресурсы задействованы в Украине.

В то же время существенно возросли риски для безопасности, связанные с диверсионной деятельностью России по всей Европе, особенно в отношении инфраструктуры, обеспечивающей поддержку Украины, и предприятий оборонной промышленности.

Совет призвал каждого жителя ответственно участвовать в укреплении национальной безопасности, в том числе сообщать правоохранительным органам о подозрительной деятельности и заботиться о защите себя, окружающих, а также объектов критической инфраструктуры.

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#НАТО #Украина #Латвия #инфраструктура #национальная безопасность #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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