Министр внутренних дел Янис Домбрава высказался по поводу причин беспорядков и погромов во Франции.

Сегодня утром глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение) в социальных сетях прокомментировал события последних дней во Франции и провел параллели с Латвией:

"В минувшие дни у каждого была возможность увидеть как иммигранты разрушают порядок и делают небезопасными города Западной Европы. Латвия должна быть дальновиднее. Нужно учиться на ошибках других. Массовая иммиграция - это не путь к процветанию. Это путь к столкновению разных культур, росту преступности и создает угрозу долгосрочному существованию коренного народа.

Сейчас Латвия продолжает совершенствовать защиту сухопутных границ, не давая нелегалам прорваться в нашу страну. Мы усовершенствовали систему, чтобы быстро рассмотреть и отклонить необоснованные заявления о предоставлении убежища. Сейчас совершенствуется система эффективного выполнения распоряжений о выдворении. Однако самая большая работа впереди, чтобы ввести план ограничения иммиграции, который решит проблемы, вызванные легальной иммиграцией."