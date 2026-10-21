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«Создает угрозу долгосрочному существованию коренного народа» - глава МВД выступил с заявлением 1 1759

Политика
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

Министр внутренних дел Янис Домбрава высказался по поводу причин беспорядков и погромов во Франции.

Сегодня утром глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение) в социальных сетях прокомментировал события последних дней во Франции и провел параллели с Латвией:

"В минувшие дни у каждого была возможность увидеть как иммигранты разрушают порядок и делают небезопасными города Западной Европы. Латвия должна быть дальновиднее. Нужно учиться на ошибках других. Массовая иммиграция - это не путь к процветанию. Это путь к столкновению разных культур, росту преступности и создает угрозу долгосрочному существованию коренного народа.

Сейчас Латвия продолжает совершенствовать защиту сухопутных границ, не давая нелегалам прорваться в нашу страну. Мы усовершенствовали систему, чтобы быстро рассмотреть и отклонить необоснованные заявления о предоставлении убежища. Сейчас совершенствуется система эффективного выполнения распоряжений о выдворении. Однако самая большая работа впереди, чтобы ввести план ограничения иммиграции, который решит проблемы, вызванные легальной иммиграцией."

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#Латвия #МВД #безопасность #беспорядки #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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