Несмотря на изменения в государственной системе поддержки украинских беженцев, в Латвии по-прежнему нет учреждения, которое систематически оценивало бы результаты их интеграции. Государство организует курсы латышского языка и культурной ориентации, но не располагает достаточными данными об их эффективности. Между тем исследование украинских ученых показало, что одним из важных факторов выбора Латвии для беженцев стала распространенность русского языка.

В Латвии до сих пор отсутствует единая система оценки того, насколько успешно украинские беженцы интегрируются в местное общество. Хотя ответственность за координацию интеграционных мер возложена на Министерство культуры, государственные учреждения пока не располагают достаточными данными, позволяющими судить об эффективности оказываемой поддержки, пишет Latvijas Avīze.

Еще в октябре 2024 года издание исследовало положение украинцев в Латвии и пришло к выводу, что информация о них распределена между различными государственными учреждениями. При этом не существовало единой ответственной структуры, которая обладала бы полной картиной происходящего.

С тех пор ситуация частично изменилась.

Правительство утвердило план развития сплоченного и граждански активного общества на 2024–2027 годы, в рамках которого Министерство культуры определено главным учреждением, ответственным за интеграцию украинцев.

Как сообщила директор департамента политики сплоченного общества Министерства культуры Елена Шайцане, создана рабочая группа, которая разрабатывает комплекс мер поддержки украинцев на следующий год и рассчитывает необходимое финансирование.

Курсы проводятся, но их результат неизвестен

Однако, по мнению исследователя аналитического центра Providus Дарты Пелсе, специализирующейся на вопросах миграции, интеграции и государственного языка, изменения пока не решили главную проблему — отсутствие оценки результатов.

«По сути, набор услуг, предоставляемых гражданам Украины, мало изменился. Это курсы латышского языка, курсы культурной ориентации, которые планируются одинаково каждый год, но их эффективность не оценивается в контексте интеграции», — отмечает исследователь.

По ее словам, государство не располагает данными, которые позволяли бы определить, насколько эти меры помогают украинцам адаптироваться в латвийском обществе.

В частности, остается неизвестным, как прохождение языковых и культурных курсов влияет на возможности трудоустройства.

«Невозможно ответить на вопрос: в чем смысл этих мер? У государства нет данных, которые бы говорили о них хорошо или плохо. На данный момент мы можем лишь высказывать предположения или догадки», — пояснила Пелсе.

Ранее сбором соответствующей информации занималось Министерство внутренних дел. Теперь данные каждые полгода должен собирать Фонд интеграции общества.

Однако, как подчеркивает исследователь, в Латвии по-прежнему нет учреждения, которое систематически отслеживало бы результаты интеграции украинцев.

Русский язык стал одним из факторов выбора Латвии

Дополнительное представление о положении украинцев дает социологическое исследование «Украинцы в Латвии: интеграция и формирование общин в условиях полномасштабной российско-украинской войны».

Его весной 2026 года опубликовали Международный институт образования, культуры и связей диаспоры Национального университета «Львовская политехника» совместно с конфедерацией украинских обществ в Латвии «Вiче».

Среди основных причин выбора Латвии участники исследования назвали языковой фактор и социокультурную близость. Для многих опрошенных существенное значение имела распространенность русского языка в Латвии. Значительная доля русскоязычного населения и культурная близость, связанная с общим советским прошлым, создавали у части украинцев ощущение знакомой и понятной среды.

Это позволяло на первоначальном этапе адаптации общаться без необходимости немедленно осваивать новый язык.

Таким образом, распространенность русского языка стала для части беженцев одним из обстоятельств, облегчивших переезд и первые шаги в новой стране.

При этом исследование не позволяет сделать вывод, что этот фактор был определяющим для всех украинцев, приехавших в Латвию.