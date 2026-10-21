Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду поддержала предложение возбудить дело о возможном нарушении депутатского кодекса этики в отношении председателя Юридической комиссии Андрея Юдина («Новое Единство»). Поводом стали обвинения в предположительно неподобающем отношении к одной из сотрудниц парламента.

Председатель комиссии Янис Вуцанс (СЗК) сообщил, что комиссия получила заявление депутата Линды Лиепини («Латвия на первом месте») о возможном нарушении кодекса этики. Оно основано на информации, изложенной в заявлении сотрудницы Сейма.

На заседании развернулась дискуссия о том, следует ли рассматривать вопрос открыто или за закрытыми дверями. Депутат Эдмунд Зивтиньш («Латвия на первом месте») заявил, что материалы содержат чувствительную информацию и персональные данные, поэтому заседание должно быть закрытым.

Юдин, в свою очередь, не счёл закрытый формат необходимым, однако призвал не раскрывать личные данные сотрудницы. Депутат заявил, что выдвинутые против него обвинения не доказаны и что он видит попытку нанести ущерб его репутации без достаточных оснований.

Лиепиня пояснила, что лично не присутствовала при предполагаемом инциденте, а лишь получила информацию и передала её дальше. По её мнению, при рассмотрении заявления неизбежно придётся затронуть чувствительные сведения, включая персональные данные.

Вуцанс сообщил, что адвокат сотрудницы попросил не распространять информацию о своей клиентке и не вмешиваться в её частную жизнь.

Однопартиец Юдина, депутат Эдмунд Юревиц («Новое Единство»), отметил, что первые сведения о предполагаемом инциденте появились в социальных сетях Лиепини. Он напомнил, что администрация Сейма продолжает проверку и возможное нарушение пока не установлено, поэтому делать преждевременные выводы не следует.

Депутат Атис Швинка («Прогрессивные») также высказался за открытое рассмотрение вопроса при условии, что данные конкретной сотрудницы не будут разглашаться.

Юдин вновь подчеркнул, что ситуацию оценивают ответственные государственные структуры и необходимо дождаться их выводов. Своей вины в приписываемых ему действиях депутат не признаёт.

«Я понимаю, что информация, которую я сообщил человеку, была ему неприятна», — заявил Юдин, комментируя произошедшее.

По его мнению, вместо урегулирования ситуации начались публичные обвинения, вызванные политическими мотивами.

В итоге большинство членов комиссии поддержали возбуждение дела о возможном нарушении кодекса депутатской этики. Дальнейшее рассмотрение спора решено проводить на закрытых заседаниях.

Ранее оппозиционный депутат Линда Лиепиня публично заявила о возможном насильственном поведении Юдина по отношению к сотруднице Сейма. Юдин категорически отверг обвинения в насилии, мобинге и боссинге, подчеркнув, что лишь критиковал сотрудницу за низкое качество работы.

Администрация Сейма подтвердила получение заявления сотрудницы и начала проверку изложенных в нём обстоятельств. До её завершения администрация воздерживается от выводов относительно действий участвующих в конфликте лиц.