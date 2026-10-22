В Латвии произошёл беспрецедентный поворот в истории предоставления гражданства за особые заслуги. В четверг, 22 октября, Сейм в срочном порядке отменил собственный закон, принятый всего неделю назад, которым гражданкой Латвии была признана уроженка Индии Дивья Канана Вишваната. Причиной стали сомнения в достоверности и полноте сведений о её научной деятельности.

Парламент постановил признать закон о предоставлении Вишванате латвийского гражданства недействительным с момента его принятия — 15 октября.

Инициаторами пересмотра решения выступили депутаты «Нового Единства». Они указали, что после голосования появились сомнения относительно полноты информации, на основании которой парламент принимал решение.

Первоначальный законопроект содержал технические недостатки, поэтому в итоге Сейм поддержал альтернативный вариант, подготовленный Юридической комиссией.

С аналогичной инициативой выступило и Национальное объединение.

Коалиция раскололась: «суд Линча» или исправление ошибки?

Вопрос о гражданстве индийской исследовательницы вызвал серьёзные разногласия между партиями правящей коалиции.

Депутат Гунарс Кутрис (Союз зелёных и крестьян), возглавляющий парламентскую Комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества, резко выступил против отмены решения.

По его мнению, депутаты руководствуются слухами, а происходящее напоминает «суд Линча».

Кутрис подчеркнул, что все необходимые документы были доступны парламентариям ещё до первоначального голосования и тогда ни у кого не возникло сомнений в их подлинности.

«Я хочу завершить свою работу в Сейме с чистой совестью», — заявил политик.

Совершенно иную позицию занял депутат Эдмундс Юревиц («Новое Единство»).

«Ошибки нужно признавать и исправлять. Я лично приношу извинения», — сказал он, призвав коллег отменить предоставление гражданства.

Юревиц подчеркнул, что латвийское гражданство за особые заслуги — не подарок, а признание реального вклада человека в развитие страны.

Он также напомнил, что сомнения относительно научной деятельности Вишванаты высказывали латвийские учёные.

Одиннадцать заключений — и всё равно сомнения

Союз зелёных и крестьян ещё до голосования заявил, что не видит оснований менять свою позицию.

Руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис сообщил агентству LETA, что кандидатура Вишванаты рассматривалась на трёх заседаниях комиссии.

При этом депутаты изучили заключения 11 государственных учреждений. По словам Рокпелниса, новых фактов, свидетельствующих о несоответствии кандидатки требованиям законодательства, получено не было.

Тем не менее большинство парламентариев поддержало отмену ранее принятого закона.

Учёная с сомнительной биографией?

15 октября Сейм предоставил Дивье Канане Вишванате гражданство Латвии за особые заслуги перед государством.

В документах, представленных парламенту, она была охарактеризована как гражданка Индии с докторской степенью в области компьютерных наук, специализирующаяся на информационных технологиях, анализе данных, искусственном интеллекте и фармацевтических исследованиях.

Утверждалось, что с 2019 года её профессиональная деятельность связана с Латвийской академией наук, а с 2024 года она руководит лабораторией искусственного интеллекта в компании Dr. Vishys.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие принадлежит Канану Вишванату, который сам получил латвийское гражданство за особые заслуги осенью 2023 года при поддержке Латвийской академии наук.

При этом в последние годы компания фактически не вела хозяйственной деятельности: её оборот был нулевым, а накопленные убытки превысили 200 тысяч евро.

В первоначальном обосновании предоставления гражданства утверждалось, что деятельность Вишванаты способствует внедрению искусственного интеллекта в фармацевтике, разработке инновационных препаратов и повышению международной конкурентоспособности Латвии.

Руководство Латвийской академии наук поддержало её кандидатуру, указав на предполагаемый вклад в развитие науки, предпринимательства, инноваций и привлечение иностранных инвестиций.

Президент потребовал разобраться

После предоставления гражданства в публичном пространстве появились сомнения относительно образования Вишванаты, подлинности её научных публикаций и реального масштаба заслуг перед Латвией.

Президент Эдгарс Ринкевичс призвал парламент устранить возникшие вопросы и при необходимости пересмотреть принятый закон.

Сама Вишваната ранее отвергла обвинения, заявив, что все представленные Сейму документы являются подлинными и прошли проверку.

Теперь парламент фактически вернулся к исходной точке: закон, которым Вишваната была признана гражданкой Латвии, объявлен недействительным с самого момента его принятия.

Таким образом, история, начавшаяся с торжественного признания заслуг иностранной исследовательницы, всего за семь дней превратилась в политический скандал и спор о том, насколько тщательно в Латвии проверяют претендентов на гражданство за особые заслуги.