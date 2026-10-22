В Латвии вновь пытаются ужесточить правила проведения азартных игр. Среди предложений — запрет на игру до 21 года, обязательное закрытие игровых залов с 6:00 до 9:00 и персональные карты, позволяющие отслеживать расходы и время игры. Однако окончательное решение по поправкам к закону предстоит принимать уже 15-му Сейму, сообщает LSM.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма в среду, 21 октября, поддержала для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об азартных играх и лотереях. Они предусматривают целый ряд ограничений, направленных на снижение риска игровой зависимости.

Однако завершить рассмотрение законопроекта нынешний парламент уже не успеет — дальнейшая работа над ним останется депутатам 15-го Сейма.

Игровые залы закроют на три часа

Одно из предложений предусматривает обязательный перерыв в работе игорных заведений с 6:00 до 9:00. Исключение планируется сделать для приема ставок и тотализаторов. Ограничения коснутся и азартных игр в интернете: проводить их предлагается не более 21 часа в сутки.

Кроме того, планируется повысить минимальный возраст участников азартных игр до 21 года. Лотерейные билеты смогут приобретать только совершеннолетние.

Предусмотрены и изменения в оформлении игорных заведений. Их вывески и витрины должны стать менее заметными, а зоны питания и обслуживания посетителей — отделены от игровых автоматов и столов.

За расходами игроков будут следить

Еще одно существенное нововведение — обязательная персонализированная карта игрока или аналогичное технологическое решение. Без такой идентификации начать игру будет нельзя.

Система должна позволять отслеживать, сколько времени человек проводит за азартными играми, сколько денег вносит и какие суммы выигрывает.

Если организатор обнаружит признаки риска развития игровой зависимости, он должен будет ограничить дальнейшее участие человека в игре.

Предполагается, что такая система поможет раньше выявлять проблемное игровое поведение.

Ограничения обсуждают уже несколько лет

Работа над поправками началась еще в 2019 году. Как поясняют в Министерстве финансов, нынешний законопроект стал результатом длительных переговоров и компромиссов.

Часть первоначальных предложений уже реализована. Например, введен запрет на бесплатный алкоголь в игорных заведениях и установлены ограничения на использование брендов организаторов азартных игр в спорте.

Другие изменения так и не были приняты.

Еще в июне 2022 года Сейм поддержал в первом чтении повышение минимального возраста игроков до 21 года и ужесточение требований к расположению игровых залов. В частности, предлагалось ограничить их работу в жилых зданиях и рядом с образовательными учреждениями.

Однако окончательного решения по этим предложениям тогда не последовало.

Конституционный суд разрешил ограничения в Даугавпилсе

В последние годы вопрос размещения игровых залов неоднократно становился предметом споров между самоуправлениями и игорным бизнесом.

Некоторые муниципалитеты пытались существенно ограничить деятельность игорных заведений, но их решения оспаривались в Конституционном суде. Так, суд признал недостаточно обоснованными ограничения, введенные в Кекавском крае и Риге. В обоих случаях проблемы были связаны с обоснованием запретов и оценкой конкретных территорий.

В то же время в прошлую пятницу Конституционный суд признал допустимыми ограничения, установленные в Даугавпилсе. Город запретил организовывать азартные игры ближе 150 метров к определенным зданиям, в том числе многоквартирным домам и школам.

Суд пришел к выводу, что самоуправление достаточно обосновало такое решение и при этом сохранило возможность организации азартных игр в других частях города.

В решении подчеркивается, что ограничение доступности игорных заведений уменьшает вероятность их незапланированного посещения и помогает снизить риск развития зависимости.

Игорный бизнес предупреждает о нелегальных сайтах

Представители индустрии азартных игр выступают против части предложенных изменений. По их мнению, законопроект, работа над которым началась несколько лет назад, уже не в полной мере соответствует нынешней ситуации на рынке.

Представители отрасли также предупреждают, что дополнительные ограничения для лицензированных операторов могут подтолкнуть часть игроков к использованию нелегальных интернет-площадок.

Тем не менее Министерство финансов считает необходимым продолжить работу над поправками.

Окончательное решение о том, какие именно ограничения будут введены и когда они начнут действовать, предстоит принять следующему составу Сейма.