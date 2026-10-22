Решение Сейма законодательно закрепить внутреннюю структуру Латвийского общественного СМИ (LSM) вызвало резкую критику со стороны его руководства.

Председатель правления LSM Байба Зузена заявила, что депутаты создают опасный прецедент, который угрожает редакционной независимости общественного вещателя и открывает путь для дальнейшего политического вмешательства.

Как сообщает агентство LETA, поводом для конфликта стали поправки к Закону об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими, принятые Сеймом в четверг, 22 октября, в окончательном чтении.

Парламент обязал объединённое общественное СМИ сохранить исторические названия Latvijas Radio и Latvijas Televīzija, а также закрепил самостоятельность их новостных служб.

«Опасный прецедент для независимости СМИ»

По мнению Байбы Зузены, решение парламента выходит за рамки обычного законодательного регулирования и затрагивает вопросы, которые должны решаться самим общественным вещателем.

Она считает, что если политики начинают определять законом принципы внутренней организации СМИ, это ослабляет основы его независимости и создаёт возможности для дальнейшего вмешательства.

Особую обеспокоенность руководителя LSM вызвало то, что поправки были приняты без широкого и актуального обсуждения с представителями медиаотрасли и независимыми экспертами.

По словам Зузены, подобный подход ограничивает право общественного СМИ самостоятельно принимать решения и адаптировать свою работу к изменениям информационной среды.

Она подчеркнула, что независимость общественных медиа является одним из важнейших условий существования демократии.

Доверие общества к журналистике невозможно без уверенности в том, что редакции работают свободно и не зависят от политического влияния.

«В демократическом обществе защита этой независимости — обязанность законодателя, которую он должен выполнять в интересах всего общества», — заявила Зузена.

Сейм решил сохранить исторические названия

Принятые поправки предусматривают, что даже после объединения Latvijas Radio и Latvijas Televīzija в единую организацию их исторические названия должны продолжать использоваться.

Закон устанавливает, что государство защищает историческую идентичность и узнаваемость общественных электронных СМИ.

Это означает, что LSM обязано сохранять названия Latvijas Radio и Latvijas Televīzija в редакционной деятельности, при создании программ, предоставлении услуг на цифровых и традиционных платформах, а также в публичной коммуникации.

Требование распространяется не только на полные названия, но и на их сокращения, логотипы, стилизованные обозначения и товарные знаки.

При этом для новых программ и услуг предусмотрена возможность отступать от этого правила.

Авторы поправок объясняют необходимость таких мер тем, что исторические названия, символика, репутация и профессиональные традиции Латвийского радио и Латвийского телевидения стали важной частью информационного и культурного пространства страны.

По их мнению, сохранение этих брендов необходимо для поддержания общественного доверия.

Две новостные службы вместо одной

Однако наиболее существенным изменением стало решение депутатов сохранить редакционную самостоятельность новостных служб радио и телевидения.

Несмотря на позицию парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам, большинство депутатов поддержало предложение парламентария Иевы Бранте.

Теперь закон прямо предусматривает, что Служба новостей Latvijas Radio и Служба новостей Latvijas Televīzija должны работать как отдельные, не объединённые друг с другом и редакционно самостоятельные структурные подразделения.

В принятой формулировке подчёркивается, что такое разделение должно способствовать выполнению задач общественного заказа и обеспечению многообразия мнений.

Фактически парламент закрепил законом организационную модель работы новостных редакций объединённого общественного вещателя.

Именно такое вмешательство в вопросы внутреннего управления вызывает возражения руководства LSM.

Столетняя история радио и телевидения

Latvijas Radio начало вещание 1 ноября 1925 года. Таким образом, в этом году латвийскому общественному радио исполняется 101 год.

Latvijas Televīzija приступило к работе 6 ноября 1954 года.

За десятилетия оба вещателя стали узнаваемыми институтами латвийского информационного пространства, сформировав собственные редакционные традиции и аудиторию.

После их объединения в LSM возник вопрос о том, насколько самостоятельными должны оставаться исторические бренды и редакционные подразделения.

Теперь этот вопрос решён на уровне закона. Однако руководство LSM предупреждает: спор уже не только о названиях и структуре редакций, но и о границах политического влияния на общественные СМИ.