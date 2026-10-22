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Латвия могла запретить транзит российского зерна, но опоздала - адвокат 2 277

Политика
Дата публикации: 22.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: вагоны с зерном
ФОТО: LETA

Латвия могла гораздо раньше и решительнее ограничить транзит российского зерна, однако теперь введение запрета осложняется действующими договорами и интересами предпринимателей. Такое мнение в программе TV24 «Ziņu top» высказал присяжный адвокат, партнёр юридической фирмы COBALT Эдгарс Пастарс.

По его словам, перевозка российского зерна приносит Латвии экономическую выгоду. В этой сфере задействованы транспортная инфраструктура, предприятия и их сотрудники, поэтому запрет неизбежно затронет бизнес.

Пастарс подчеркнул, что подобные дилеммы возникают не только с российским зерном, но и при обсуждении других ограничений — например, запрета гражданам России приобретать недвижимость в Латвии или ввоза российских книг.

Однако, считает адвокат, экономические интересы не должны мешать государству принимать решения, соответствующие его политической позиции.

Пастарс обратил внимание на проблему односторонних ограничений. Если Латвия запрещает определённые сделки, а Литва и Эстония продолжают их разрешать, товары могут попадать в страну обходными путями. Поэтому важно не только вводить запреты, но и обеспечивать их исполнение.

Адвокат также считает, что Латвия зачастую проявляет чрезмерную юридическую осторожность, опасаясь противоречий с правилами Евросоюза. Между тем Польша и Эстония в отдельных случаях выбирают более жёсткий подход.

По мнению Пастарса, существует противоречие между заявлениями политиков о необходимости ограничивать экономические связи с Россией и реальностью, в которой предприятия продолжают зарабатывать на таких операциях.

В то же время адвокат подчеркнул, что нельзя игнорировать уже заключённые договоры. При введении запрета компаниям необходимо предоставить переходный период, чтобы они могли выполнить обязательства или приспособиться к новым условиям. Подобная практика применяется и в Евросоюзе при введении ограничений на торговлю отдельными товарами.

«Таким образом, это несколько запоздалая мера», — заключил Пастарс. По его мнению, готовиться к более жёстким ограничениям следовало значительно раньше.

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#транзит #Латвия #бизнес #законы #ограничения #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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