Председатель совета государственного предприятия Latvijas valsts meži Зане Дриньке, которая в мае на фоне уголовного расследования возможной незаконной поддержки деревообрабатывающей отрасли обещала уйти в отставку, продолжает занимать свою должность. Как выяснила передача Латвийского радио «Открытые файлы», после оценки работы совета было решено, что она останется на посту, сообщает ЛЕТА.

Председатель совета государственного предприятия Latvijas valsts meži (LVM / Латвийские государственные леса) Зане Дриньке не выполнила публично озвученное в конце мая обещание уйти в отставку после скандала вокруг возможной незаконной поддержки деревообрабатывающих предприятий.

Как сообщает передача Латвийского радио «Открытые файлы», данные Регистра предприятий свидетельствуют, что Дриньке по-прежнему возглавляет совет LVM.

Сама она объяснила журналистам, что с момента заявления об отставке обстоятельства изменились. По словам Дриньке, она сообщила представителю акционера LVM о готовности оставить должность, однако после завершения оценки работы совета была достигнута договоренность о продолжении ее работы.

При принятии решения учитывалось, что незадолго до этого Дриньке победила в конкурсе на должность председателя совета, а предприятие в тот момент осталось без высшего руководства.

Расследуется возможный ущерб государству на 50 миллионов евро

История связана с уголовным делом, которое находится в производстве Генеральной прокуратуры. Следствие проверяет обстоятельства возможного злоупотребления служебным положением и бездействия должностных лиц при предоставлении поддержки предприятиям деревообрабатывающей отрасли.

Уголовный процесс был начат в марте. Расследование ведется по двум основным направлениям.

Первое касается должностных лиц Министерства земледелия, которые, по версии следствия, могли злоупотребить служебным положением, добившись предоставления незаконной поддержки деревообрабатывающим предприятиям.

Второе направление связано с возможным бездействием должностных лиц LVM. Следствие проверяет, могли ли они предотвратить причинение ущерба государству, но не предприняли необходимых действий.

Предполагаемый ущерб государству оценивается примерно в 50 миллионов евро. Эта сумма является предметом расследования, а не установленным судом размером ущерба.

В деле фигурируют бывший министр и руководители предприятий

В мае процессуальные действия проводились в отношении десяти человек. Среди них — бывший министр земледелия, ныне депутат Сейма Армандс Краузе (СЗК), бывший государственный секретарь Министерства земледелия Райвис Кронбергс, действующий госсекретарь Гиртс Круминьш и сотрудница министерства Илзе Силамикеле.

В числе лиц, затронутых расследованием, также бывший председатель правления LVM Петерс Путниньш, председатель совета Зане Дриньке и советник председателя совета Валдис Лукс.

Кроме того, в деле фигурируют вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристапс Клаусс, сотрудник предприятия Pata Strenči и депутат Валмиерской краевой думы Рейнис Муйжниекс, а также владелец и руководитель Pata Улдис Миеркалнс.

Следствие проверяет возможное пособничество в злоупотреблении служебным положением со стороны Миеркалнса и других лиц, не являющихся государственными должностными лицами.

При этом ни к одному из десяти человек не применены меры пресечения, поскольку такие меры могут применяться только к лицам, имеющим процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

Дриньке может оставаться на посту до 2031 года

В настоящее время совет LVM состоит из трех человек. Его возглавляет Зане Дриньке, срок полномочий которой истекает в феврале 2031 года. В совет также входят заместитель председателя Мартиньш Лидумс и Янис Тетерис.

Latvijas valsts meži управляет принадлежащими государству лесными землями. Единственным владельцем предприятия является Латвийское государство, а держателем его акций — Министерство земледелия.

В 2025 году оборот LVM составил 604,6 миллиона евро, увеличившись на 3,2% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыль предприятия выросла на 37,7% и достигла 206,7 миллиона евро.