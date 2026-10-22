Премьер-министр Андрис Кулбергс в понедельник, 26 октября, встретится со всеми избранными в 15-й Сейм депутатами "Объединенного списка" (ОС), чтобы обсудить план перемен и процесс формирования правительства.

Кулбергс подчеркнул, что перед началом официальных переговоров с другими партиями для него важно заручиться пониманием и поддержкой депутатов своего политического объединения. Премьер сообщил, что намеченный план фактически готов и в ближайшее время будет представлен фракции ОС.

После встречи с депутатами ОС премьер планирует начать переговоры с потенциальными партнерами по коалиции. В настоящее время предусмотрено, что 28 октября состоится встреча с представителями Нацобъединения и "Нового Единства".

Кулбергс отметил, что формирование правительства начнется с соглашения о принципах сотрудничества, намеченных переменах и ответственности за достигаемые результаты. На переговорах планируется обсудить порядок принятия решений, механизмы разрешения разногласий, регулярную публикацию результатов работы правительства, а также диалог с обществом и социальными партнерами.

Премьер пояснил, что план перемен охватывает не только возможные изменения в работе правительства и структуре министерств, но и укрепление фискальной дисциплины, сокращение бюрократии и государственных расходов, а также содействие экономическому росту. Он подчеркнул, что для реализации части замыслов потребуются поправки к законам, поэтому важна поддержка в Сейме.

Кулбергс отметил, что в настоящее время не исключает ни одной из возможных моделей правительства, в том числе правительства меньшинства.

Как сообщалось, после выборов в 15-й Сейм президент Эдгар Ринкевич доверил процесс формирования правительства Кулбергсу. На выборах ОС получил 41 депутатский мандат, став крупнейшей политической силой в новом парламенте.

У Нацобъединения в 15-м Сейме будет десять, а у "Нового Единства" - семь мандатов.

Также в парламенте будут представлены партия "Латвия на первом месте" - 17 мандатов, "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 15 мандатов и "Прогрессивные" - 10 мандатов.