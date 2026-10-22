Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии разрешили радиовещание на других языках ЕС: Сейм изменил закон 6 661

Политика
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские радиостанции смогут вести вещание не только на государственном языке, но и на языках других стран Европейского союза.

Латвийские радиостанции смогут вести вещание не только на государственном языке, но и на языках других стран Европейского союза.

Соответствующие поправки к Закону об электронных средствах массовой информации Сейм принял в четверг, 22 октября, в окончательном чтении.

Инициатором изменений выступил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение). Цель поправок — уточнить правила формирования радиопрограмм и выдачи разрешений на вещание.

Первоначально законопроект предусматривал более жёсткие ограничения. В ходе его рассмотрения парламент поддержал положение, согласно которому разрешения на радиовещание должны были выдаваться исключительно для программ на государственном языке.

Однако к окончательному чтению подход изменился. Депутаты решили разрешить радиостанциям использовать также языки других государств — членов Европейского союза.

Таким образом, радиопрограммы смогут выходить не только на латышском, но и, например, на английском, немецком, французском, польском и других языках стран ЕС.

Спор возник и вокруг терминологии

Во время рассмотрения законопроекта депутаты обсуждали также предложение Латвийского общества глухих заменить в законодательстве термин pieejamība («доступность») на piekļūstamība («доступность для использования», в том числе людьми с ограниченными возможностями).

Авторы инициативы ссылались на изменения терминологии в европейской Директиве об аудиовизуальных медиауслугах.

Однако Юридическое бюро Сейма и ряд депутатов указали, что значения этих понятий не полностью совпадают, поэтому вопрос требует более подробного рассмотрения.

В результате предложение не вошло в принятые поправки. К нему планируется вернуться при подготовке отдельного пакета изменений в Закон об электронных средствах массовой информации.

От ограничений — к более широким возможностям

Напомним, в конце июля Сейм одобрил законопроект во втором чтении. Тогда предполагалось, что разрешения на радиовещание будут выдаваться только для программ на латышском языке.

Теперь парламент пересмотрел эту позицию, разрешив использование языков других стран Евросоюза.

При этом принятые поправки не предусматривают аналогичного разрешения для русского языка, поскольку он не является официальным языком ни одного государства — члена ЕС.

×
#СМИ #Латвия #депутаты #языки #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
2
0
1
3

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дивья Вишваната и депутат Сейма Гунарс Кутрис
Изображение к статье: дипломаты Латвии и Пакистана
Изображение к статье: Андрейс Юдинс
Изображение к статье: Партия LZS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Краславском и Резекненском краях объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
Наша Латвия
Изображение к статье: Где растут конфеты?
Дом и сад
Изображение к статье: Почему американцы не любят колючего поросенка?
В мире животных
Изображение к статье: тот самый автомобиль
Техно
2
Изображение к статье: Кошки среди древних руин: необычные обитатели Помпей стали звездами новой книги
Культура &
Изображение к статье: Учения Службы неотложной медицинской помощи.
Наша Латвия
Изображение к статье: В Краславском и Резекненском краях объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
Наша Латвия
Изображение к статье: Где растут конфеты?
Дом и сад
Изображение к статье: Почему американцы не любят колючего поросенка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео