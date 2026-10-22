Латвийские радиостанции смогут вести вещание не только на государственном языке, но и на языках других стран Европейского союза.

Соответствующие поправки к Закону об электронных средствах массовой информации Сейм принял в четверг, 22 октября, в окончательном чтении.

Инициатором изменений выступил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение). Цель поправок — уточнить правила формирования радиопрограмм и выдачи разрешений на вещание.

Первоначально законопроект предусматривал более жёсткие ограничения. В ходе его рассмотрения парламент поддержал положение, согласно которому разрешения на радиовещание должны были выдаваться исключительно для программ на государственном языке.

Однако к окончательному чтению подход изменился. Депутаты решили разрешить радиостанциям использовать также языки других государств — членов Европейского союза.

Таким образом, радиопрограммы смогут выходить не только на латышском, но и, например, на английском, немецком, французском, польском и других языках стран ЕС.

Спор возник и вокруг терминологии

Во время рассмотрения законопроекта депутаты обсуждали также предложение Латвийского общества глухих заменить в законодательстве термин pieejamība («доступность») на piekļūstamība («доступность для использования», в том числе людьми с ограниченными возможностями).

Авторы инициативы ссылались на изменения терминологии в европейской Директиве об аудиовизуальных медиауслугах.

Однако Юридическое бюро Сейма и ряд депутатов указали, что значения этих понятий не полностью совпадают, поэтому вопрос требует более подробного рассмотрения.

В результате предложение не вошло в принятые поправки. К нему планируется вернуться при подготовке отдельного пакета изменений в Закон об электронных средствах массовой информации.

От ограничений — к более широким возможностям

Напомним, в конце июля Сейм одобрил законопроект во втором чтении. Тогда предполагалось, что разрешения на радиовещание будут выдаваться только для программ на латышском языке.

Теперь парламент пересмотрел эту позицию, разрешив использование языков других стран Евросоюза.

При этом принятые поправки не предусматривают аналогичного разрешения для русского языка, поскольку он не является официальным языком ни одного государства — члена ЕС.