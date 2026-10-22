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За что Ринкевич поблагодарил Сейм? 0 83

Политика
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подписанный президентом "срочный" закон

Подписанный президентом "срочный" закон

Глава государства установил рекорд по скорости подписания принятого Сеймом закона.

Как известно, сегодня парламент, чьи полномочия закончатся совсем скоро, принял беспрецедентное решение - отменил одобренный этим же парламентом всего неделю назад закон о предоставлении гражданства ЛР подданной Индии г-же Вишванате. Этот закон об отмене предоставлении гражданства, принятый сегодня в срочном порядке конституционным большинством,

Эдгар Ринкевич подписал уже через несколько часов. Фотоснимок подписанного закона в социальных сетях президент снабдил таким комментарием: "Спасибо Сейму за оперативные действия, устранив таким образом сомнения по данному делу.Предоставление гражданства следует оценивать с особой щепетильностью (особенно тщательно)."

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#гражданство #президент #Сейм #Латвия #парламент #социальные сети #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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