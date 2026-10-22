Как известно, сегодня парламент, чьи полномочия закончатся совсем скоро, принял беспрецедентное решение - отменил одобренный этим же парламентом всего неделю назад закон о предоставлении гражданства ЛР подданной Индии г-же Вишванате. Этот закон об отмене предоставлении гражданства, принятый сегодня в срочном порядке конституционным большинством,

Эдгар Ринкевич подписал уже через несколько часов. Фотоснимок подписанного закона в социальных сетях президент снабдил таким комментарием: "Спасибо Сейму за оперативные действия, устранив таким образом сомнения по данному делу.Предоставление гражданства следует оценивать с особой щепетильностью (особенно тщательно)."