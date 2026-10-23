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Бывшему министру Узулниексу грозит тюрьма и конфискация автомобиля: дело дошло до суда 3 1897

Политика
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рейнис Узулниекс

Рейнис Узулниекс.

ФОТО: LETA

Бывший министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс, задержанный за вождение с 3,09 промилле алкоголя, предстанет перед судом 27 января 2027 года. Политик признал вину, однако не согласился на предложенное прокуратурой наказание. Теперь ему грозит до года лишения свободы.

Рижский районный суд 27 января 2027 года в 10:00 начнет рассматривать уголовное дело бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает агентство LETA.

Как подтвердили в прокуратуре, Узулниексу предлагали заключить соглашение о признании вины и наказании, однако он отказался от этого варианта. Поэтому уголовное дело будет рассматриваться судом в общем порядке.

Какое именно наказание прокуратура предлагала бывшему министру, не раскрывается.

Инцидент произошел в сентябре 2026 года в Ропажском крае. Узулниекс находился за рулем автомобиля, когда его остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя на уровне 3,09 промилле.

Это более чем вдвое превышает порог в 1,5 промилле, после которого в Латвии наступает уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сам Узулниекс полностью признал вину и выразил сожаление о случившемся. Однако признание вины не означает автоматического согласия с наказанием, предложенным прокуратурой.

В рамках уголовного процесса на автомобиль, которым управлял бывший министр, уже наложен арест. Эта мера необходима для обеспечения возможной конфискации имущества.

С ноября 2022 года в Латвии действуют более строгие правила ответственности за вождение в сильном алкогольном опьянении. Если концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле, водителю грозит уголовное наказание. За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор и лишение водительских прав на пять лет.

Кроме того, закон предусматривает конфискацию автомобиля, если он принадлежит самому нарушителю. Если же транспортное средство находится в собственности другого человека, с виновного может быть взыскана его полная или частичная стоимость.

Конфискованные у нетрезвых водителей автомобили Латвия обычно передает Украине для нужд ее защитников.

Таким образом, в деле Узулниекса суду предстоит определить не только наказание за вождение в состоянии опьянения, но и решить вопрос об имущественных последствиях правонарушения.

После инцидента произошли изменения и в партийном статусе бывшего министра. Узулниекс больше не является членом Латвийского крестьянского союза, входящего в Союз зеленых и крестьян. Ранее партия получила от него заявление о приостановлении деятельности в ее рядах.

Первое судебное заседание назначено на конец января. До вынесения судебного решения вопрос о конкретном наказании остается открытым.

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#Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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