Государственный долг Латвии в пересчете на каждого жителя достиг 11 700 евро. Хотя страна пока остается среди европейских государств с относительно небольшой долговой нагрузкой, прогнозы Министерства финансов указывают на дальнейший рост задолженности в ближайшие годы.

К концу второго квартала 2026 года государственный долг Латвии составлял 11 700 евро в расчете на одного жителя. Такие данные опубликовал Совет по фискальной дисциплине (СФД), сообщает агентство LETA.

Несмотря на внушительную сумму в пересчете на человека, по европейским меркам долговая нагрузка Латвии остается сравнительно невысокой. Общий государственный долг составляет 48% валового внутреннего продукта (ВВП).

Это означает, что Латвия пока выполняет один из Маастрихтских критериев, согласно которому государственный долг не должен превышать 60% ВВП.

Однако за год ситуация несколько изменилась. По сравнению со вторым кварталом 2025 года отношение государственного долга к ВВП увеличилось на 0,9 процентного пункта.

При этом Министерство финансов ожидает дальнейшего роста долговой нагрузки. Согласно предварительным прогнозам, в 2026 году госдолг составит 47,9% ВВП, в 2027 году — уже 51,8%, в 2028 году — 52,8%, а к 2030 году достигнет 54,1% ВВП.

Таким образом, в ближайшие четыре года Латвия может приблизиться к установленному европейскими правилами порогу в 60% ВВП, хотя, согласно нынешним прогнозам, не превысит его.

Рост государственного долга означает и увеличение расходов на его обслуживание. В 2026 году процентные платежи прогнозируются на уровне 1,3% ВВП, в 2027–2028 годах — 1,4%, а в 2029–2030 годах — уже 1,6% ВВП.

Для государственного бюджета это означает, что на выплату процентов по долгам будет направляться большая доля экономики страны. Эти средства необходимо учитывать при планировании остальных государственных расходов.

На фоне других европейских стран положение Латвии пока выглядит относительно благополучным. Самый большой государственный долг в расчете на одного жителя зафиксирован в Бельгии — 60 100 евро, а самый маленький — в Болгарии, где он составляет 5500 евро.

Если сравнивать долг не в евро на человека, а в процентах от ВВП, лидером оказывается Греция с показателем 140,8%. Самая низкая долговая нагрузка по этому критерию — в соседней Эстонии, где она составляет 26,1% ВВП.

При этом рост задолженности наблюдается не только в Латвии. Из 14 европейских стран, где госдолг не превышает 60% ВВП, в 11 за последний год его доля в экономике увеличилась. В среднем рост составил 1,9 процентного пункта.

Среди стран с более высоким уровнем задолженности ситуация неоднородная. В шести государствах долговая нагрузка снизилась, причем наиболее заметно в Греции — на 11,2 процентного пункта. В семи других странах она выросла. Самое значительное увеличение зафиксировано в Польше — на 6,7 процентного пункта.

Важно учитывать, что сумма 11 700 евро на жителя не является личным долгом гражданина. Это статистический показатель, полученный путем распределения общего государственного долга между населением страны. Он не означает, что каждому человеку придется самостоятельно выплачивать указанную сумму.

Государственный долг охватывает обязательства всего сектора государственного управления, включая государственные и муниципальные учреждения, а также систему государственного социального страхования.

Таким образом, хотя Латвия пока остается в пределах европейских долговых нормативов, в ближайшие годы государству придется учитывать не только увеличение самой задолженности, но и растущие расходы на ее обслуживание.