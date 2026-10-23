Президиум Латвийской академии наук признал, что президент академии Ивар Калвиньш действовал добросовестно, когда рекомендовал предоставить латвийское гражданство гражданке Индии Дивье Вишванате. Решение принято после того, как Сейм отменил собственный закон о предоставлении ей гражданства из-за возникших сомнений в обоснованности этого решения.

Президиум Латвийской академии наук (ЛАН) поддержал президента академии Ивара Калвиньша на фоне скандала вокруг предоставления латвийского гражданства гражданке Индии Дивье Вишванате. После внеочередного заседания президиум признал, что Калвиньш действовал в рамках своих полномочий и добросовестно подготовил рекомендацию в ее поддержку.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление ЛАН, рекомендательное письмо было составлено на основании информации, предоставленной Калвиньшу. Академия также подчеркнула свою приверженность соблюдению законности, защите интересов государственной безопасности и принципам академической честности.

Сам Калвиньш пока не ответил на вопросы журналистов относительно обстоятельств подготовки рекомендации. В телефонном разговоре с LETA он сообщил, что в настоящее время не может комментировать ситуацию по состоянию здоровья.

Решение президиума последовало за необычным шагом латвийского парламента. В четверг, 22 октября, Сейм в срочном порядке принял закон, которым признал недействительным с момента принятия собственное решение о предоставлении Вишванате латвийского гражданства.

Первоначальный закон был принят всего неделей ранее. Инициаторами его отмены выступили депутаты «Нового Единства».

Основанием для предоставления гражданства стали профессиональные достижения Вишванаты и ее предполагаемый вклад в развитие латвийской науки и инноваций. В подготовленном парламентской Комиссией по гражданству, миграции и сплочению общества обосновании говорилось, что Вишваната имеет докторскую степень в области компьютерных наук, а ее профессиональная деятельность связана с информационными технологиями, анализом данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями.

Согласно представленным сведениям, с 2019 года ее жизнь и работа связаны с Латвийской академией наук, а с 2024 года она возглавляет лабораторию искусственного интеллекта в компании Dr. Vishys.

По данным firmas.lv, эта компания принадлежит Канану Вишванату, который осенью 2023 года также получил латвийское гражданство по решению Сейма при поддержке ЛАН. Тогда его представляли как предпринимателя и ученого в области фармацевтики.

При этом финансовые показатели Dr. Vishys вызывают вопросы относительно масштабов ее деятельности: в последние два года микропредприятие не имело оборота, но зафиксировало убытки более 200 тысяч евро.

В материалах парламентской комиссии утверждалось, что работа Дивьи Вишванаты способствует применению искусственного интеллекта в фармацевтике, внедрению результатов исследований и созданию инновационных лекарственных продуктов. Руководство Академии наук поддержало предоставление ей гражданства, указав на вклад в науку, предпринимательство, инновации и привлечение иностранных инвестиций.

Комиссия Сейма также сообщала, что ответственные учреждения не располагали сведениями об обстоятельствах, которые согласно Закону о гражданстве препятствовали бы предоставлению Вишванате латвийского гражданства.

Изучив представленные документы, профессиональную деятельность и связи заявительницы с Латвией, депутаты первоначально сочли ее вклад достаточным для принятия специального закона о гражданстве. Однако после голосования в публичном пространстве возникли сомнения относительно образования Вишванаты, ее научных публикаций и обоснованности решения парламента.

На ситуацию отреагировал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он призвал Сейм устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть принятый закон.

Сама Вишваната отвергла претензии, заявив, что все представленные парламенту документы являются подлинными и прошли проверку.

В результате Сейм отменил свое первоначальное решение, однако Академия наук не усмотрела оснований считать действия Калвиньша недобросовестными.

Таким образом, парламент пересмотрел решение о гражданстве, тогда как президиум ЛАН ограничился оценкой действий своего президента. При этом заявление академии не разрешает возникшие вопросы относительно образования и научной деятельности Вишванаты.