Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что новое правительство страны реально сформировать до 18 ноября — Дня провозглашения Латвийской Республики. При этом официальные переговоры о будущей коалиции пока не начались. Глава государства также рассчитывает, что бюджет удастся принять до Рождества.

Новое правительство Латвии может быть сформировано до государственного праздника 18 ноября, несмотря на то что переговоры между потенциальными партнерами по коалиции пока не начались. Такую уверенность выразил президент Эдгар Ринкевич в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама», сообщает агентство LETA.

Отвечая на вопрос о темпах формирования правительства, президент напомнил, что ранее обозначил два желаемых срока: сформировать Кабинет министров до 18 ноября и принять государственный бюджет до Рождества. По его словам, этот сценарий по-прежнему остается возможным.

Впрочем, Ринкевич признал, что «его идеальный мир может отличаться от реального мира».

Президент не считает нынешнюю паузу в переговорах поводом для беспокойства. По его оценке, существовали объективные и обоснованные причины, по которым процесс формирования правительства не начался на этой неделе.

Он подчеркнул необычность сложившейся после выборов политической ситуации. Одна партия получила сразу 41 депутатский мандат, а результаты голосования свидетельствуют о сильном запросе на изменение политического курса.

По мнению Ринкевича, в таких условиях и подход к формированию правительства не может быть стандартным.

«Я думаю, что миссия по формированию правительства до государственного праздника вполне осуществима и достижима», — заявил президент.

Он надеется, что официальные переговоры начнутся уже на следующей неделе.

Ринкевич также дал понять, что пока не видит оснований для дополнительного вмешательства в политический процесс, хотя при необходимости готов действовать.

«Но сейчас я не вижу ни необходимости, ни желания каким-либо образом начинать спекулировать на темах, которые вполне могут быть решены в рамках нормального политического процесса», — подчеркнул глава государства.

Тем временем премьер-министр Андрис Кулбергс из «Объединенного списка» готовится к первому этапу формирования будущей коалиции. В начале следующей недели он намерен встретиться с 41 депутатом своего политического объединения, избранным в 15-й Сейм. На встрече планируется обсудить программу изменений и дальнейшие шаги по формированию правительства.

По словам Кулбергса, прежде чем начинать официальные переговоры с другими партиями, ему необходимо заручиться поддержкой собственной фракции. Подготовленный план изменений, как утверждает премьер, практически готов.

После этого Кулбергс рассчитывает перейти к переговорам с Национальным объединением и «Новым Единством». Именно эти две партии рассматриваются в качестве потенциальных партнеров «Объединенного списка» по будущей коалиции.

По итогам выборов в 15-й Сейм «Объединенный список» получил 41 мандат, Национальное объединение — десять, а «Новое Единство» — семь. Вместе эти три политические силы располагают 58 депутатскими местами из 100, что обеспечивает им потенциальное парламентское большинство.

Остальные места распределились между «Латвией на первом месте» (17 мандатов), объединением «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (15) и «Прогрессивными» (10).

Таким образом, у предполагаемой коалиции есть необходимое количество голосов для формирования правительства. Однако партиям еще предстоит договориться о программе совместной работы и составе будущего Кабинета министров.

Ближайшая неделя должна показать, удастся ли начать эти переговоры и сохранить обозначенный президентом срок — до 18 ноября.