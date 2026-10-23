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Латышская националистка недовольна посольством США — делают Латвию частью России 8 3151

Политика
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посол США в Латвии Мелисса Арджирос.

Посол США в Латвии Мелисса Арджирос.

ФОТО: LETA

Продолжается борьба националистов с Госдепом США в Латвии. Но американцы не сдаются и общаются с латвийцами в том числе и по-русски.

Время от времени кто-то из националистов открывает сайт американского дипведомства и испытывает шок. После чего пишет протестный пост в сети Х. На этом все заканчивается – до следующего шокирующего «открытия».

Сегодня была неприятна удивлена депутат Рижской думы Лиана Ланга, которая в этом месяце рассталась с мечтой стать депутатом Сейма. Дама обратилась с открытым письмом к послу США в Латвии Мелиссе Арджирос:

«Ваше Превосходительство, кампания RunāLatviski хотела бы обратить ваше внимание на то, что на сайте вашего посольства представлен язык Российской Федерации — язык, не имеющий в Латвии официального статуса.

Поступая таким образом, вы демонстрируете всему миру, что Латвия является частью России. Однако это не так. В Турайде, которую вы недавно посетили, исторически никогда не говорили по-русски. Мы настоятельно призываем вас удалить русский язык с сайта посольства!».

Посольство США проигнорировало требования депутатши. И не только посольство – за 10 часов под воззванием не появилось ни одного комментария. Ругаться с американцами желающих не нашлось. Тем более, с богатыми американцами.

Напомним, что Мелисса — дочь Джорджа Арджироса, американского миллиардера, инвестора в недвижимость и бывшего посла США в Испании и Андорре.

Её кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп. Сенат США утвердил её 18 декабря 2025 года. Арджирос относится к категории политических назначенцев, а не карьерных дипломатов.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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