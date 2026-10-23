Посол США в Латвии Мелисса Арджирос.
Продолжается борьба националистов с Госдепом США в Латвии. Но американцы не сдаются и общаются с латвийцами в том числе и по-русски.
Время от времени кто-то из националистов открывает сайт американского дипведомства и испытывает шок. После чего пишет протестный пост в сети Х. На этом все заканчивается – до следующего шокирующего «открытия».
Сегодня была неприятна удивлена депутат Рижской думы Лиана Ланга, которая в этом месяце рассталась с мечтой стать депутатом Сейма. Дама обратилась с открытым письмом к послу США в Латвии Мелиссе Арджирос:
«Ваше Превосходительство, кампания RunāLatviski хотела бы обратить ваше внимание на то, что на сайте вашего посольства представлен язык Российской Федерации — язык, не имеющий в Латвии официального статуса.
Поступая таким образом, вы демонстрируете всему миру, что Латвия является частью России. Однако это не так. В Турайде, которую вы недавно посетили, исторически никогда не говорили по-русски. Мы настоятельно призываем вас удалить русский язык с сайта посольства!».
Посольство США проигнорировало требования депутатши. И не только посольство – за 10 часов под воззванием не появилось ни одного комментария. Ругаться с американцами желающих не нашлось. Тем более, с богатыми американцами.
Напомним, что Мелисса — дочь Джорджа Арджироса, американского миллиардера, инвестора в недвижимость и бывшего посла США в Испании и Андорре.
Её кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп. Сенат США утвердил её 18 декабря 2025 года. Арджирос относится к категории политических назначенцев, а не карьерных дипломатов.
Excellency, the #RunāLatviski (#SpeakLatvian) campaign would like to point out that your embassy’s website features the language of the russian federation— a language that holds no official status in Latvia. By doing so, you demonstrate to the entire world that Latvia is a part of russia; however, this is not the case. In Turaida, which you visited, the Russian language has historically never been spoken. We urge you to remove the Russian language from the embassy’s website!— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) October 23, 2026
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