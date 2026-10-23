Десять американских сенаторов от обеих партий обратились к руководству Пентагона и Госдепартамента с требованием ускорить выделение средств на укрепление обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Законодатели ссылаются на растущие угрозы со стороны России и настаивают, чтобы оставшееся финансирование было предоставлено до конца 2026 года.

Группа американских сенаторов призвала министра обороны США Пита Хегсета и государственного секретаря Марко Рубио ускорить выделение средств, предусмотренных Конгрессом для укрепления обороноспособности стран Балтии. Об этом сообщает The Hill, на который ссылается агентство LETA.

В четверг, 22 октября, десять сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, подписали совместное письмо с требованием обеспечить скорейшее финансирование Балтийской инициативы безопасности (Baltic Security Initiative, BSI).

«С 2021 года BSI способствовала укреплению оборонного потенциала и сотрудничества балтийских союзников. Мы призываем вас обеспечить скорейшее выделение этих средств и реализацию программ, направленных на противодействие растущей российской агрессии в отношении союзников, находящихся на передовой в этом регионе», — говорится в обращении.

Балтийская инициатива безопасности — программа Пентагона, действующая с 2021 года. Она направлена на укрепление оборонных возможностей Латвии, Литвы и Эстонии, а также развитие военного сотрудничества между тремя странами.

Речь идет не о выделении новых денег, а об ускорении предоставления оставшихся средств, которые уже предусмотрены Конгрессом США.

Сенаторы считают, что затягивать процесс нельзя из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Балтийском регионе. В письме они обращают внимание на недавние нарушения Россией воздушного пространства НАТО, гибридные действия Москвы и другие угрозы, с которыми сталкиваются союзники США.

По мнению законодателей, эти обстоятельства требуют сделать военную поддержку стран Балтии одной из приоритетных задач американских ведомств.

Еще в сентябре Пентагон сообщил, что Балтийская инициатива безопасности получила приоритетный статус, а согласование финансирования находится на завершающей стадии. Вопрос тогда продолжали координировать с Государственным департаментом.

Однако сенаторы считают, что достигнутого прогресса недостаточно.

«Хотя это важный прогресс, эскалация российских угроз в отношении стран Балтии требует ускорения предоставления американской помощи в сфере безопасности», — подчеркивается в письме.

Законодатели установили два конкретных срока. До 19 ноября Пентагон и Государственный департамент должны представить отчет о ходе выделения средств, а оставшееся финансирование сенаторы требуют предоставить до конца календарного года.

Для Латвии, Литвы и Эстонии выполнение этих требований означало бы продолжение предусмотренных программ американской оборонной поддержки без дальнейшего затягивания финансирования.

При этом в опубликованной информации не уточняется, какая именно сумма остается невыделенной и как она должна распределяться между тремя странами.

Таким образом, дальнейшее решение зависит от Пентагона и Госдепартамента США. Уже в ноябре станет ясно, как американские ведомства отреагировали на обращение сенаторов и на каком этапе находится предоставление средств странам Балтии.