Популярный актер Гундарс Аболиньш в интервью ТВ-24 не скрывал своего возмущения по поводу выплаты компенсаций бывшим депутатам Сейма.

"Они получили уже пособия, представительские расходы и большие зарплаты, поэтому сейчас — «спасибо» и «пока». Никаких трехмесячных компенсаций! За что?! За то, что, извините, ты... продул выборы? Они не знали, что рискуют не быть избранными? Знали. И эти деньги перечислите в детскую больницу, которой они бы очень пригодились. А не этим людям еще пособие...

Теперь это дерзость! Хотя бы случай с гражданством фейковому ученому — тебе еще полагается пособие в размере трех месячных зарплат?! Как им не стыдно? Но, видите ли, эти деньги уже не пахнут. И мы им заплатим … ", — заявил в передаче TV24 «Неделя. Post scriptum» актер Гундарс Аболиньш.

Оценивая самые громкие решения последнего времени, актер отметил, что политики должны наконец отложить в сторону личные амбиции и начать думать об интересах страны, а не о том, как спасти некоторых «старых раков» от бывшей коалиции. В качестве яркого примера методов работы политиков актер привел решение Сейма о предоставлении гражданства, а затем — лишении — индийского ученого Дивы Канан Вишванат, обернувшееся громким скандалом. Аболиньш называет это классической тактикой:

«Когда происходит собрание, то важнейшие вопросы обычно оставляют на потом, когда все устали и не хотят больше углубляться... Как только начинают торопить и что-то быстро делают, во мне это вызывает подозрения. Торопить всегда подозрительно. В срочном порядке... Почему? Что случилось? Больше всего в этом процессе мне жаль профессора Калвиньша, которого, по-моему, ввели в заблуждение».

Этот скандал, по мнению Аболиньша, подрывает доверие к науке в целом. Как и в значительной степени в Латвии деградируется понятие «за особые заслуги». Актер рассуждает, что иногда предоставление гражданства происходит по принципу «только бы не русский».

В качестве примера приводится бразильский блогер Фелипе, проживающий в Латвии и получивший латвийское гражданство. «Ну это абсурд! А за что получил?!», - риторически спрашивает Аболиньш.

Актер считает, что новоизбранный Сейм должен работать совершенно по-другому, но при этом выразил опасения, что «старым жукам» не захочется выпускать власть из рук. Он прогнозировал, что если после выборов интересы народа будут игнорироваться и доминировать махинации коалиции, на следующие выборы в Сейм может прийти лишь 30 процентов избирателей. Аболиньш также выразил огорчение пассивностью общества, отметив, что революционный дух народа угроблен, и в случае недовольства люди перестанут восставать и не выйдут на улицы, так как этот нерв стал нечувствительным.