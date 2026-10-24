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«Ленивые, пьют и просиживают» - депутат Сейма о своих коллегах 1 1508

Политика
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иева Бранте

Иева Бранте

Политик высказалась о работе уходящего парламента.

Иева Бранте дважды в этом созыве парламента получала так называемый "мягкий" мандат - становилась депутатом на время исполнения другим депутатом обязанностей министра. В дискуссии на ТВ-24 госпожа Бранте заметила, что если бы в парламенте не было работников - экспертов, консультантов, помощников, то "Сейм можно было бы закрывать", поскольку невозможно было бы организовать нормальную работу.

"Я еще помню, как в начале полномочий этого Сейма председатель комиссии по правам человека буквально умоляла депутатов прийти на заседание, чтобы был кворум! Отдельные депутаты ленивые, пьют и просиживают", - признала Иева Бранте.

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Эдуард Эльдаров
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