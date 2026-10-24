Иева Бранте дважды в этом созыве парламента получала так называемый "мягкий" мандат - становилась депутатом на время исполнения другим депутатом обязанностей министра. В дискуссии на ТВ-24 госпожа Бранте заметила, что если бы в парламенте не было работников - экспертов, консультантов, помощников, то "Сейм можно было бы закрывать", поскольку невозможно было бы организовать нормальную работу.

"Я еще помню, как в начале полномочий этого Сейма председатель комиссии по правам человека буквально умоляла депутатов прийти на заседание, чтобы был кворум! Отдельные депутаты ленивые, пьют и просиживают", - признала Иева Бранте.