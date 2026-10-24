Спокойно уйти парламент нынешнего созыва не смог — под занавес полномочий 14-го Сейма случился ну очень некрасивый скандал. Такого в истории еще не было!

Ученье — свет, а неученых — тьма

Сперва — а именно неделю назад — депутаты почти в едином порыве поддержали присвоение гражданства ЛР за особые заслуги гражданке Индии, ученой в области искусственного интеллекта Дивье Каннане Вишванате. Рекомендации ей дали сам президент Академии наук Иварс Калвиньш и руководство Института экономики при Академии наук.

Уже буквально на следующий день после этого решения возникли серьезные сомнения в обоснованности присвоения индийской ученой латвийского гражданства.

Во-первых, появились подозрения в том, что госпожа Вишванати такая же известная ученая, как ваш покорный слуга — артист балета. Оказалось, что в послужном списке этой специалистки в области искусственного интеллекта нет ни одной публикации в признанных в научных кругах академических журналах. Лишь после того, как разгорелся скандал, вдруг появились платные публикации в неких интернет-журналах, которые едва ли можно считать научными.

Во-вторых, оказалось, что госпожа Вишванати даже не обращалась в Латвийский центр академической информации за нострификацией, то есть за признанием в нашей стране документов об образовании и научной степени. Иными словами, с точки зрения латвийского законодательства госпожа Вишванати на сегодняшний день, вероятно, не имеет официально признанной в Латвии квалификации ни ученого, ни магистра, ни даже бакалавра!

Поспешишь — избирателей насмешишь

Кому и на каком основании пришло в голову «пробивать» этой госпоже латвийское гражданство за особые заслуги — это уже вопрос отдельного расследования, которое, судя по всему, начнут проводить компетентные органы.

Между тем сам уходящий парламент, или, точнее, депутаты этого парламента, оказались в незавидной ситуации. Ведь мало того, что слуги народа просто положились на рекомендации, не проверив достоверность информации, так они еще, с подачи комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, проголосовали за срочное принятие закона о присвоении гражданства госпоже Вишванати.

А поскольку за срочность проголосовало конституционное большинство, то у президента Ринкевича даже не было возможности вернуть закон, и он вчера был опубликован в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», а стало быть, сегодня вступил в силу.

Спрашивается: почему нужно было принимать это решение в срочном порядке?

Даже если вдруг окажется, что госпожа Вишванати стала жертвой некой кампании очернительства, о чем она сама заявляет, то в любом случае возникает вопрос: какая необходимость была в срочном принятии решения, тем более под занавес полномочий 14-го Сейма? Этот вопрос возник и у президента, который направил соответствующее письмо спикеру Сейма с призывом все-таки еще раз проверить все факты.

Гражданство: сегодня дали, через неделю отобрали

В попытке исправить ситуацию депутаты от «Нового Единства» вчера вышли с беспрецедентным в истории латвийского парламентаризма предложением — отменить принятый всего неделю назад закон о присвоении гражданства за особые заслуги! Система присвоения гражданства за особые заслуги действует с начала 1990-х годов, однако еще ни разу парламент свои решения такого рода не отменял.

Так или иначе, но вчера Сейм сперва поддержал в нулевом чтении законопроект об отмене решения о присвоении гражданства Д.-К. Вишванате, то есть о передаче этого законопроекта в Юридическую комиссию, а затем и принял законопроект в окончательном (срочном) чтении. Таким образом, за одну неделю парламент присвоил гражданство за особые заслуги и уже успел его отменить! Так что можно считать, что уходящий парламент хотя бы этим решением вписал себя в новейшую историю.

Отметим, что Сейм фактически поддержал инициативу Нацобъединения о начале дискуссии по пересмотру процедуры присвоения гражданства за особые заслуги. Очевидно, что гражданство за особые заслуги следует присваивать лишь в крайне редких случаях и при выполнении определенных условий.

Уходя, уходи

Между тем нынешнему парламенту де-факто осталось работать неделю — в следующий четверг, 29 октября, состоится последнее пленарное заседание 14-го Сейма, по завершении которого пройдет традиционная фотосессия депутатов уходящего созыва на память.

Затем слуги народа, которые не были избраны в новый Сейм, начнут собирать личные вещи и постепенно освобождать рабочие кабинеты, в которые уже 3 ноября вселятся новоиспеченные парламентарии.

Напомним, что новый Сейм вступит в свои права именно 3 ноября. В ходе предварительных консультаций лидеры фракций нового Сейма уже договорились о распределении посадочных мест в зале пленарных заседаний. Также решено, в каких помещениях парламента будет располагаться та или иная фракция.